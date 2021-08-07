مجلس التعاون الخليجي يرحب بالتعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي، هانز جروندبرج، مبعوثا أمميا خاصا لليمن، خلفا لمارتين جريفيث.

أعرب نايف الحجرف عن تطلع المجلس للعمل مع هانز جروندبرج، لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار الحجرف إلى دور المبعوث الأممي لليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، منوها بالمسيرة المهنية لجروندبرج، حيث عبر عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج مبعوثا جديدا للمنظمة إلى اليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوا، على تعيينه ليحل محل مارتن جريفيث الذي تم تعينه منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولاته خلال الثلاث السنوات الماضية التوسط في اليمن.

ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

وكان جروندبرج يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن منذ سبتمبر 2019.

وقتلت الحرب في اليمن عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية شديدة دفعت البلاد إلى شفا مجاعة.