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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن قنا يعتمد حركة تنقلات رؤساء المباحث

مدير أمن قنا
مدير أمن قنا

اعتمد اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، الحركة الداخلية لتنقلات رؤساء و ضباط المباحث بقطاعات و مراكز قنا المختلفة.

تضمنت الحركة تعيين العقيد أحمد عبد الحق ، وكيل فرع البحث بأبوتشت، مديراً للعلاقات العامة بمديرية أمن قنا، و نقل المقدم محمد ايهاب خلف الله ، رئيس مباحث البندر، للمباحث الجنائية، و تعيين المقدم محمد فراج رئيسا لمباحث بندر قنا ، و الرائد محمد عبد القادر، رئيسا لمباحث قفط .

 

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و تضمنت الحركة الإبقاء على الرائد محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز قنا، ، و الرائد محمد الملقب رئيسا لمباحث قوص، و الرائد عمر الشريف ، رئيسا لمباحث دشنا، الرائد مصطفى  القاضي ، رئيسا لمباحث فرشوط.

كما تضمنت الحركة تعيين المقدم عبد الحق محمد عبد الحق، رئيسا لمباحث أبوتشت، و الرائد محمد إمبابي رئيس مباحث ادفو، رئيسا لمباحث نجع حمادي ، و الرائد أنور بريقع ، رئيسا لمباحث الوقف، والرائد عمرو مطاوع رئيسا لمباحث نقاده.

كما شملت الحركة نقل العقيد محمد سليمان، وكيل فرع البحث الجنائي أبوتشت، للعمل رئيسا لتنفيذ الأحكام بالمديرية، والابقاء على العميد قرشي عبد المنعم ، رئيسا لفرع البحث الجنائي في أبوتشت، و العقيد محمد جمال نصار ، وكيلاً لفرع البحث الجنائي في أبوتشت، و الرائد بسام حمزة ، معاون أول مباحث بندر قنا .

قنا مدير امن قنا ضباط المباحث رؤساء الرائد المقدم

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