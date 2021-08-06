عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة جنوب الوادى

د يوسف غرباوي.. رئيس
د يوسف غرباوي.. رئيس جامعة جنوب الوادي


أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية النوعية و التربية الرياضية و التمريض و الإعلام و تكنولوجيا الاتصال، اعتباراً من يوم السبت الموافق ٧ /٨ /٢٠٢١ و حتى يوم الخميس الموافق ١٩/ ٨ /٢٠٢١م.            

           
و أشار رئيس الجامعة ، إلي أن وزارة التعليم العالى تيسيراً على الطلاب أتاحت تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت خلال فترة إجراء اختبارات القدرات.                    

شاهد.. رئيس جامعة جنوب الوادي يوقع عقوبات رادعة على أطباء واقعة نقل مريض بسيارة نقل

مستشفيات قنا الجامعية الأولى بين الجامعات المصرية في برنامج تدريبي للأطقم الطبية

                                         


وأكد رئيس الجامعة ، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد و تعقيم و ارتداء الكمامات فى الكليات و الأماكن التى تجرى بها الاختبارات حرصاً على سلامة الطلاب من فيروس كورونا، مشيراً إلى توفير كافة وسائل الراحة للطلاب و أولياء أمورهم بتخصيص أماكن انتظار بها وسائل التهوية.   

                                

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب، بأن الجامعة استعدت لهذه الاختبارات بعمل إرشادات للطلاب أمام بوابات الجامعة لسهولة وصول الطلاب للكليات التى بها اختبارات القدرات و أيضاً زيادة منافذ توزيع ملفات القدرات و تخصيص أكثر من خزينة للتوريد منعا من التزاحم بين الطلاب حرصاً على و قتهم و سلامتهم. 

 

و أوضح نائب رئيس الجامعة ، بأن هناك إرشادات عامة بجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات و أيضاً إحضار و تقديم الأوراق المطلوبة و هى أصل و صورتين من رقم الجلوس و صورة من بطاقة الرقم القومى و صورتين شخصية و الايصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات و المحدد فيه موعد الاختبار بالكلية التى يرغب التقدم لها.

 

الجامعة قنا جامعة جنوب الوادي جامعه جنوب القدرات الاعلام غرباوى الاختبار

موضوعات متعلقة

الكشف على 924 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية هوّ نجع حمادي

جامعة جنوب الوادى تبدأ التحصيل الإلكترونى لقيمة الخدمات من منافذ "فورى"

ترشيحاتنا

أزمة العقارات.. السودان يكافح للتخلص من فساد فلول نظام البشير

الفنانة ميساء مغربي تعلن وفاة والدها

أخبار السيارات| باقة 120 ألف درهم 5 سيارات SUV.. سعر هيونداي اكسنت

الخارجية الأردنية تصدر بيانا عاجلا بشأن مصرع عدد من أبنائها في السعودية

نجوم برشلونة يودعون ميسي بعد رحيله عن البارسا

لحظة تعيينه وزيرًا جديدًا.. رئيس تونس: الصحة ليست بضاعة في أسواق السياسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

قدرات دفاعية كاملة.. إثيوبيا تهدد بتحرك عسكري عاجل

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

تاج الدين: تخطينا ذروة الموجة الثالثة من كورونا .. وهذا موعد الرابعة

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ