غدا.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة جنوب الوادى



أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية النوعية و التربية الرياضية و التمريض و الإعلام و تكنولوجيا الاتصال، اعتباراً من يوم السبت الموافق ٧ /٨ /٢٠٢١ و حتى يوم الخميس الموافق ١٩/ ٨ /٢٠٢١م.



و أشار رئيس الجامعة ، إلي أن وزارة التعليم العالى تيسيراً على الطلاب أتاحت تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت خلال فترة إجراء اختبارات القدرات.



وأكد رئيس الجامعة ، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد و تعقيم و ارتداء الكمامات فى الكليات و الأماكن التى تجرى بها الاختبارات حرصاً على سلامة الطلاب من فيروس كورونا، مشيراً إلى توفير كافة وسائل الراحة للطلاب و أولياء أمورهم بتخصيص أماكن انتظار بها وسائل التهوية.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب، بأن الجامعة استعدت لهذه الاختبارات بعمل إرشادات للطلاب أمام بوابات الجامعة لسهولة وصول الطلاب للكليات التى بها اختبارات القدرات و أيضاً زيادة منافذ توزيع ملفات القدرات و تخصيص أكثر من خزينة للتوريد منعا من التزاحم بين الطلاب حرصاً على و قتهم و سلامتهم.

و أوضح نائب رئيس الجامعة ، بأن هناك إرشادات عامة بجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات و أيضاً إحضار و تقديم الأوراق المطلوبة و هى أصل و صورتين من رقم الجلوس و صورة من بطاقة الرقم القومى و صورتين شخصية و الايصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات و المحدد فيه موعد الاختبار بالكلية التى يرغب التقدم لها.