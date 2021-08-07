في أكبر قضايا التزوير.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بـ الزراعة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة ، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل الإستيلاء على 495 فدان بمنطقة برج العرب بالإسكندرية تقدر قيمتها 1400 مليون جنيه.

أكد تقرير الإتهام وقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 89 لسنة 63 فضائية عليا، أن المتهمين الأربعة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام .

وكانت النيابة العامة بالأسكندرية أجرت تحقيقًا في القضية رقم ٥٤٦ لسنة ٢٠١٩ ، تضمنت أن الواقعة تخلص فيما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وما جاء بأقوال مجريها عمرو على عرفة، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية من ورود معلومات إليه مفادها قيام شخص يعمل "محامى " بصفته وكيلاً عن ورثة جبريل مازن جبريل بإستخدام محررات مصطنعة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقديمها لمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية وجهات أخرى بالدولة بغرض الإستيلاء على قطعة أرض مملوكة للهيئة مساحتها ٤٩٥ فدان بمنطقة كرم خضر ببرج العرب بالأسكندرية تقدر قيمتها بمبلغ 1400 مليون جنيه، وذلك بالتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية وآخرين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشارت التحريات، إلى قيام المحامي بالاشتراك والتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واثنين من العاملين بذات الجهة ، حيث قام كلاً منهم بالتوقيع على عدة محررات تفيد ملكية ورثة جبريل مازن جبريل لتلك القطعة على خلاف الحقيقة.

وتتمثل هذه المستندات في كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (الإدارة المركزية للملكية والتصرف) والموجه إلى مديرية الزراعة بالأسكندرية ومفاده إنه بالإشارة إلى الطلب المقدم من مواطن صفته وكيلاً عن ورثة جبريل بشأن إستخراج بطاقة حيازة لمساحة ٣٨٩ فدان بزمام جمعية كرم سكرة التابعة للإدارة الزراعية ببرج العرب فإنه قد تم مراجعة المستندات المرفقة وتبين إنه لا مانع من إستخراج بطاقة الحيازة زراعية.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية قيام المحامي بإستعمال هذا الخطاب المزور للإعتداد بما جاء به من بيانات مزورة مع علمه بذلك بأن قدمه إلى مديرية الزراعة بالأسكندرية إلا أن الموظفين بمديرية الزراعة قبلوا هذا الخطاب ولم يتشكك أحد فيه ولكن تم وقف التعامل به لإن مديرية الزراعة ليست الجهة المختصة بتلك المخاطبة، وإن الجهة صاحبة الإختصاص هى مراقبة التعاونيات بالأسكندرية حيث تم تسليم الخطاب للمدعو محمود حسن عامر لعدم إختصاص مديرية الزراعة بذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن رئيس الإدارة المركزية للملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد أبو سريع علي، كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني للأول

وقعا على خطاب منسوب صدوره للهيئة جهة عملهما صادر الى منطقة الإسكندرية للضرائب العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 فدان، والمتضمن بيانات تخالف الحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة على تلك المساحة.

وقام رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة بالتوقيع على خطابات منسوب صدورها للهيئة جهة عمله، والصادرة الى مديرية الزراعة بالإسكندرية لاستخراج بطاقة حيازة لورثة جبريل مازن جبريل موجهة الى مدير عام الضرائب العقارية ومراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لإجراء معاينة لإصدار بطاقة خدمات زراعية لصرف مستلزمات الإنتاج وربط الضريبة على مساحة 106 فدان لصالح ورثة جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.

ووقع مدير عام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة على خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية جهة عمله الى مراقب عام التعاونيات بالأسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات انتاج لمساحة 389 فدان لورثة جبريل مازن جبريل تضمنت بيانات تخالف الحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الأربعة ارتكبوا مخالفات منصوص عليها في المواد أرقام 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمته تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.

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