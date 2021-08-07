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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمي عبد الباقي ينتفض على حال الغناء.. هاجم المهرجانات ووصف صوت روبي بـ النشاز

حلمي عبد الباقي -
حلمي عبد الباقي - روبي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد ما نشر الفنان حلمي عبد الباقي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من حفل الفنانة روبي الأخير بالساحل الشمالي، وشنّ هجومًا على صوتها، واصفه بـ النشاز.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها حلمي عبد الباقي حال الغناء والموسيقى الذي أصبح عليه، إذ كانت له ردود صريحه خلال الفترة الأخيرة، نرصدها فيما يلي: 

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مين اللي اداها كارنية نقابة.. حلمى عبد الباقى: صوت روبى نشاز

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حلمى عبد الباقى يطرح أغنية "بعتذرلك".. فيديو

هجوم حلمي عبد الباقي على روبي

وكتب حلمي عبد الباقي في تعليقه على الفيديو: «اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمه الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم انا خلاص مبقتش انكسف اقول اي حاجه علي اي حد ايا كان عاوز اعرف مين اللي اداها كارنيه نقابه وكميه النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده سامحوني انا اسف لاني زهقت خلاص للعلم دي الفنانه العظيمه روبي». 

 

الهجوم على أغاني المهرجانات 

قبل عدة أشهر، قال الفنان حلمى عبد الباقى خلال لقاء له مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج آخر النهار، عبر قناة النهار الفضائية، إن المهرجانات نوع من أنواع الموسيقى و اختلاف الموسيقي شيء حميد يوجد فى كل العالم أكثر من شكل موسيقى و لكن التعليق الوحيد هو كلام المهرجانات .

أشار حلمى عبد الباقى إلى أن أغانى المهرجانات تشبه الأشخاص الذين يكونون ثروتهم من تجارة المخدرات و بعد ذلك يعتزل تلك التجارة و يتوجه إلى عمل آخر.

كما قال الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، ليس هناك مطرب يسمي مؤدي "يؤدي في الحمام يؤدي في بيتهم وليس في الفن".

وأضاف عبد الباقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة  المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السوشيال ميديا أعطت الفرصة الآن لأى أحد لتقديم أي شيء، مؤكدا أن هناك شيئ غير سليم وغير مفهوم يحدث الآن في الفن. 

أوضح "حلمى عبد الباقى" أن الأغانى تحتاج إلى تكاليف باهظة لإنتاجها بالشكل الصحيح، لذلك هناك كثير من المطربين ينتجون أغانى فى وقت قليل و الذى آثر بالسلب على قيمة الأغنية .

أكد "حلمى عبد الباقى" أن المغالاة أعطت فرصة للعديد من الأشخاص لإنتاج اغانى المهرجانات وانتشارها بشكل كبير جدا على اليوتيوب، منوها إلى أنه لم يكن ضد أغانى المهرجانات.

وتابع "حلمى عبد الباقى" المهرجانات نوع من أنواع الموسيقى واختلاف الموسيقي شيء حميد يوجد فى كل العالم أكثر من شكل موسيقى لكن التعليق الوحيد هو كلام المهرجانات.

أشار حلمى عبد الباقى إلى أن أغانى المهرجانات تشبه الأشخاص الذين يكونون ثروتهم من تجارة المخدرات وبعد ذلك يعتزل تلك التجارة و يتوجه إلى عمل آخر.  

 

آخر أعمال حلمي عبد الباقي 

طرح المطرب حلمى عبد الباقى - قبل عدة أشهر - أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “بعتذرلك” والتى تم طرحها عبر قناته على موقع اليوتيوب.

أغنية “بعتذرلك” للمطرب حلمى عبد الباقى من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.

 

أغنية اعذروني 

كما طرح الفنان حلمي عبدالباقي - في منتصف عام 2018 - كليبه بعنوان اعذروني عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما قام بطرح أغنية الكليب قبل أيام ولاقت نجاحا فور طرحها.

وقامت قناة طرب الفضائية بعرض الكليب على ترددها، وقناتها وموقعها الخاص بالأغاني والكليبات، فور طرحه.

الكليب من كلمات: سامح الكومي، والحان: احمد عبدالفتاح، وتوزيع: نورا البحيري، وصولو كمان: يحيى عمر، وصولو ناي: محمد مصطفى، ايقاع: مختار جابر، وهندسة صوتية: محمد جودة.
 

 

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