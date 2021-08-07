أخبار الفن..وفاة دلال عبد العزيز وانهيار ميرفت أمين.. وحقيقة مرض سميحة أيوب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها وفاة الفنانة دلال عبد العزيز ، وانهيار الفنانة ميرفت أمين ، وحقيقة مرض الفنانة سميحة أيوب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كتبت الفنانة القديرة سميحة أيوب ، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت من خلاله على أنباء دخولها للمستشفى.

وكتبت الفنانة سميحة أيوب في منشورها على فيسبوك: «انا الحمد لله بخير جرح صغير في أيدي وخلاص بدء يلم انا في البيت مش في المستشفي انا بشكر كل الناس اللى اتخضت عليا وبشكر الناس اللى سمعت ومعرفتش توصلي وبطمن الحبايب من خلال الصفحة الحمد لله قدر ولطف».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت قبل أيام، بعدما توصل الفنان محمد هنيدي لشبيهته، وتحديدًا شبيهة لشخصية السيدة اللعوب التي جسدها في فيلم جاءنا البيان التالي، وهي مدونة جمال أجنبية تُدعى تايلور ستينجولد، وفي حقيقة الأمر لم تكن الأخيرة هي الشبيه الوحيدة لـ هنيدي، فقد سبق وقدم وظهر عدة شبيهات له، نرصدهن في التقرير التالي:

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

حرص صدى البلد، على التواصل مع الفنانة ميرف أمين، الصديقة المقربة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، بعد وفاة الأخيرة صباح اليوم السبت 7 أغسطس.

وبمجرد أن فتحت ميرفت أمين المكالمة الواردة إليها، لسؤالها عن تفاصيل اللحظات التي عاشتها مع صديقتها المقربة دلال عبد العزيز، أنهارت «أمين» في البكاء الشديد ولم تتمالك أعصابها ولم تتمكن من الرد لثوانٍ معدودة كان البكاء عنوانها.

قال الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إن جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، يتواجد حاليًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد أو تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

تواصل صدى البلد مع أميرة مختار - ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي - لسؤالها عن تفاصيل العلاقة القوية التي ربطت بين والدتها والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت 7 أغسطس عن عمر يناهز 61 عامًا.

وانهارت أميرة مختار بالبكاء فور سماعها الخبر، وقالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها كان لديها أمل في شفاء دلال عبد العزيز وخروجها بصحة وعافية من المستشفى.

وأضافت أميرة مختار أن دلال عبد العزيز، كانت أكثر من أخت لـ رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنها كانت دائمة التواصل معها بعد رحيل أمها، وعلقت: «ماما دلال ما سابتنيش بعد وفاة ماما»، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل معها ومع حفيدة الجداوي «روضة»، قائلة: «أنا كنت باعتبرها خالتي».

كشف الإعلامي رامي رضوان ، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».

غيب الموت اليوم الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من ١٠٠ يوم.

ورصدت عدسة “صدي البلد” اللحظات الأولى من أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، عقب رحيل الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

واتسم الجو أمام المستشفى بالهدوء التام، وعدم خروج أي من أقارب دلال عبد العزيز مثل ابنتيها دنيا وايمي سمير غانم، أو الإعلامي رامي رضوان، أو الفنان حسن الرداد.