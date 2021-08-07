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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول حلقة.. سماح أنور ضيفة بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر

سماح انور
سماح انور

تحل اليوم الفنانة سماح أنور فى أول حلقة ببرنامج "الستات عايزة" والذى يعرض على قناة mix والذى يقدمه كل من بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر. 

وتتحدث سماح أنور فى عديد من التفاصيل الفنية وحياتها الشخصية كما تتحدث عن أعمالها المقبلة. 

شائعة وفاة بدرية طلبة 

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة.

ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

علقت بدرية طلبة علي الفيديو قائلة :"الف سلامة يانور عينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين " .

يذكر أن دعمت الفنانة بدرية طلبة الفنان تامر حسني بعد أزمته مع الفنانة المعتزلة حلا شيحة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

ووجهت بدرية طلبة كلامها عن تامر حسني قائلة : أنا بحب كل زمايلي وبحسهم أخواتى وولادى وأساتذتى وفى النهاية بعد أى شغل بروح على بيتى وبتابعهم زى المتابع العادى، وبحب أقول كلمة حق في الزملاء القريبين منى واللى اتعاملت معاهم عن قرب ولازم أقولها فى وقتها وانهاردة وقت كلة حق فى النجم تامر حسني اللى بعرفه عن قرب من يوم ما ظهر وأنا بشوف منه مواقف محدش يعرفها ولا يصدقها أد إيه هو بنى آدم جبار".

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بدرية طلبة تنعى انتصار الشراح 

وكانت نعت الفنانة بدرية طلبة، الفنانة الكويتية انتصار الشراح.

وكتبت بدرية طلبة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “ البقاء لله في الصديقة والاخت انتصار الشراح إنا لله وإنا إليه راچعون #الكويت #الكويت🇰🇼 #الكويتيات #الكويتيه #الكويت_نيوز”.

 وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد أعلنت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح ، بعد معاناة طويلة مع المرض وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزاءنا إلى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

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