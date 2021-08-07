يونيسيف مصر تنعى الفنانة دلال عبد العزيز

حرصت منظمة "يونيسيف" مصر على نعي الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد فترة صراع مع المرض دامت نحو 4 أشهر، مقدمة العزاء للنجمة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة، فى وفاة والدتها داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يرزقهم الله الصبر والسلوان.



وكتب الحساب الرسمى لـ"يونيسيف مصر"، عبر تويتر: "تنعى يونيسف النجمة دلال عبد العزيز، والدة الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم".





ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الفنانة العظيمة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن دنيانا اليوم بعد شهور من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.



وقال أبو العينين إن رحيل الفنانة العظيمة، والأم المصرية الفاضلة، ألقى بظلال من الأسى والألم في قلوبنا جميعًا، وخيّم بالحُزن على الوسط الفني وكل المصريين الذين أحبوا الفنانة الراحلة وتعلقوا بأعمالها.



وأضاف وكيل مجلس النواب أن تاريخ الفن المُعاصر، وذاكرة السينما الباقية، لن تنسى تلك الأسرة الفنية المبدعة، وستحفظ لسمير غانم ودلال عبد العزيز أعمالهما الخالدة، وقلوبهم النقية، وأخلاقهم الرفيعة، وأعمال الخير التي لن تنقطع، وعلاقتهم الوثيقة بكل عناصر الوسط الفني، وما تركوه من أثر طيب في نفوس المحبين وقلوب الجماهير.