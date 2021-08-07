وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات.. صور

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام حديثا في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد، بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع حيث يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد ويسهم فى رفع اسم مصر عاليا وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدين على ضرورة دعم هذا الكيان الصناعى العملاق الذي يسهم فى دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيرها.

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه وبدأ إنتاجه عام 2019، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة وينتج المصنع إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

ثم تواصلت جولة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث تفقدا مصنع للأدوات الكهربائية جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام و رئيس مجلس ٱدارة مصنع افينا.

وخلال الجولة، تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد أقسام المصنع وتابعا سير العمل والإنتاج واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع وكميات الإنتاج، وحرص الوزير والمحافظ على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، وأكد العاملون علي رضائهم عن العمل داخل المصنع وأن هناك مستوى إدارى يتيح للعاملين كافة حقوقهم.

وأشاد الوزير، بمستوى الإجراءات المتبعة من قبل مصنع الأدوات الكهربائية ومستوى العمل والإنتاج، كما أشاد محافظ بورسعيد بانتظام سير العمل داخل مصنع أفينا للأدوات الكهربائية، مؤكدا أن المصنع من المصانع المتميزة بالمنطقة الصناعية وساهمت فى توفير العديد من فرص العمل ودخول صناعة تشهدها بورسعيد للمرة الأولى.



يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استقبل وزير التنمية المحلية اليوم فى إطار زيارة موسعة للوقوف ميدانيا على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وافتتاح مشروعات خدمية أخرى.

IMG-20210807-WA0056

IMG-20210807-WA0058

IMG-20210807-WA0057

IMG-20210807-WA0059

IMG-20210807-WA0054

IMG-20210807-WA0055

IMG-20210807-WA0052

IMG-20210807-WA0053

IMG-20210807-WA0051

IMG-20210807-WA0045

IMG-20210807-WA0047

IMG-20210807-WA0048

IMG-20210807-WA0046

IMG-20210807-WA0049

IMG-20210807-WA0050

IMG-20210807-WA0043

IMG-20210807-WA0042

IMG-20210807-WA0044