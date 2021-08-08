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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 681 ألف جنيه حصيلة تظلمات الدبلومات الفنية وبدء اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021 .. سجل في اختبارات القدرات عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

2886 طالب يدفعون لـ التعليم 681 ألف جنيه للتظلم من نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الدبلومات الفنية 2021 حتى الآن وصلت لـ  2886 طالب وطالبة في جميع النوعيات، وبلغ إجمالي عدد الأوراق الامتحانية المتظلم بشأنها 6815 ورقة مقابل 100 جنيه للتظلم في الورقة الواحدة .

 

بدء اختبارات القبول.. ننشر شروط التقديم بـ مدرسة الضبعة النووية

تبدأ اليوم الأحد، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في مطروح للعام الدراسي 2021/2022 والمشهورة باسم مدرسة الضبعة النووية.

 

تجارة عين شمس تعلن نتائج الترم الثاني للفرقة الثانية

اعتمد  الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب للعام الجامعي 2020/ 2021.

 

تنسيق الجامعات 2021 .. بدء اختبارات القدرات بكلية فنون جميلة جامعة حلوان اليوم

تبدأ اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أول أيام اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022، الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق.

 

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … اعلام القاهرة تواصل اليوم الثانى من اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

تستمر  كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اليوم التالى من اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الاعلى للجامعات .

 

تربية فنية الزمالك تواصل اختبارات القدرات

تستمر كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، اليوم التالى من اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات.

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