اكتشاف مفاجأة مثيرة حول أسد سيبيري عثر عليه بالسويد

أكدت دراسة جديدة أجريت على شبل أسد تم العثور عليه مجمدًا بحالة جيدة في سيبيريا على أنه أنثى ماتت منذ 28000 عام.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل" كانت شبلة الأسد واحدة من أفضل حيوانات العصر الجليدي المحفوظة على الإطلاق ، وقد تم تسميتها " سبارتا " من قبل فريق من مركز علم الوراثة القديمة ، ستوكهولم ، السويد.

واوضحت الصحيفة انه عثر على شبلة أسد الكهف ، التي كان عمرها أقل من شهرين عندما ماتت ، مغطى بالفراء الذهبي ، حيث كانت اسنانها وجلدها وانسجتها الرخوة وشواربها لا يزالوا بحالة جيدة وسليمة.

شبل اسد سيبيري

تم الحفاظ على شبلة الأسد في التربة الصقيعية وكانت واحدًا من اثنين من اشبال القطط الكبيرة المنقرضة التي تم اكتشافها في نفس المنطقة من قبل صيادي أنياب الماموث على ضفاف نهر Semyuelyakh.

كان يعتقد في الأصل أن الزوجين كانا أشقاء حيث تم العثور عليهما على بعد 49 قدمًا فقط ، لكن الدراسة الجديدة كشفت أن سبارتا عاشت بعد 15000 عام من الشبل الآخر.

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