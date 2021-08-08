عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سي زنجر 21C تستعرض قدراتها الهائلة داخل حلبة لاجونا سيكا|فيديو

سي زنجر 21C تستعرض
سي زنجر 21C تستعرض قدراتها الهائلة داخل حلبة لاجونا سيكا

حققت النسخة سي زنجر 21C والتي تنتمي لفئة السيارات الخارقة، أداء مبهرا داخل حلبة لاجونا سيكا، حيث ضربت موعدا مع رقم قياسي جديد عبر قائد المركبة المخضرم جويل ميلر، و ذلك عندما أكملت اللفة الأولى في زمن و قدره 1:24.446، و بهذا الأداء كسرت السيارة الرقم الأسبق الذي سجلته النسخة الخارقة مكلارين سينا بفارق زمني اكبر بـ ثانيتين.

قدرات السيارة الخارقة سي زنجر 21C

زودت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 2880 سي سي مزدوج التيربو، مقترن مع محركين كهربائيين للعجلات الأمامية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 800 فولت، و بهذه الإمكانيات تصل القوة الاجمالية للسيارة نحو 1.233 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 452 كيلومتر في الساعة.

بينما تنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مكون من 7 سرعات، و من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة الخارقة سي زنجر 21C من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية فقط، بينما يمكنها قطع مسافة الربع ميل أو الانطلاق من وضع الثبات لتصل إلى 300 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية فقط.

تسعى الشركة على تدشين 80 نسخة من هذا الطراز الأسطوري، و لكنها ستكون مُتاحة في إصدارين مختلفين، بينما سيتم عرضها في بيبل بيتش خلال أسبوع مونتيري للسيارات الذي يقام خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2021، أما عن النتائج المبهرة التي حققتها تلك السيارة الفريدة بلغت 1:27.4، و1:26.6، مع اخر محاولتين، و تأتي النسخة القوية سي زنجر 21C بالعديد من المفاهيم ابرزها الانسيابية في الاسداء الحركة، و الإطلالة الرياضية، بالإضافة إلى أساليب التحكم و أنظمة مساعدة قائد المركبة.

سي زنجر سي زنجر 21C زنجر 21C النسخة سي زنجر 21C مكلارن قدرات السيارة الخارقة سي زنجر 21C

ترشيحاتنا

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخ حزب الله رسالة لرئيس وزراء إسرائيل

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تتعرض لحادث تصادم في أول سباق للدراجات

كم عدد من آمن بالنبي في حجة الوداع؟ علي جمعة يجيب

اليوم العالمي للقطط.. أكلات تضر قطتك وتصيبها بمشاكل خطيرة

دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. الأولمبية تزف بشرى لأبطال مصر في طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ