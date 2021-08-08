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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للنشر 3 ص..ادوارد: لست ديكتاتورا مع اولادي.. واترك لهم حرية اختيار مايحبون

ادوارد
ادوارد

أكد الفنان ادوارد انه لايمانع دخول ابناءه عالم الفن، وقال في تصريحات ل"صدى البلد" انه ليس ديكتاتور ويترك لاولاده حرية اختيار مايحبون، ولفت الي ان ابنته الصغرى تحب الغناء مثله وتتقنه.

كما حرص ادوارد على ان يهنأ الفنان محمد هنيدي بنجاح فيلم الإنس والنمس بعد عرضه بدور العرض وتصدره الإيرادات أمس.


ونشر إدوارد صورة له مع محمد هنيدي وعلق قائلا "مبروك فيلم #الانس والنمس النجم الجامد اوي #محمدهنيدي صديقة العمر #منةشلبي المنتج الكبير #هشامعبدالخالق والمخرج المبدع #شريفعرفة ".

 

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

إدوارد يهنئ صناع عمل الإنس والنمس بعد عرضه بدور العرض

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قصة فيلم الإنس والنمس 

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من  المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

وأكدت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنها سعيدة بهذا العمل، حيث تعتبر الإنس والنمس تجربة فنية كانت تتمنى أن تخوضها، لأنها كانت ترغب فى التعاون مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي لأول مرة فى مشوارها الفني.

منافسة هنيدى لـ كريم وعز 

يأتى عرض فيلم “الانس والنمس” الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى يدخل فى منافسة شرسة مع فيلمى “العارف” و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكل من أحمد عز وكريم عبد العزيز من اجل حصد الايرادات مما يخلق نوعا من المباراة التنافسية الشريفة والتى يحكم فيها الجمهور وهو ما تسفر عنه الأيام المقبلة.

الفنان إدوارد ادوارد فيلم الأنس والنمس محمد هنيدي منةشلبي

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