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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12

كشفت تسريبات أن شركة لينوفو ستطلق قريبا جهاز تابلت متميز للغاية تحت اسم Lenovo Tab P12 Pro ، والذي من المتوقع أن ينافس أجهزة التابلت من سامسونج حيث يأتي بمواصفات كبيرة للغاية، أبرزها معالج Snapdragon 888 الرائد . 


وبحسب موقع Android Central فإن تابلت لينوفو القادم Lenovo Tab P12 Pro سيأتي بحجم شاشة يتراوح بين 11 و12 بوصة، مع دقة عرض تبلغ 2560 × 1600 بيكسل، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، مع مقاومة للمياه والغبار .

 

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وسيعمل فإن تابلت لينوفو  Lenovo Tab P12 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكم الأمريكية، مع ذاكرة وصل عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع مساحة تخزينية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت .


وسيحتوى تابلت لينوفو  Lenovo Tab P12 Pro على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، ومن الممكن أن تقوم لينوفو برفع كفائفتها بسعة أكبر ، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB-C . 


وينافس تابلت لينوفو  Lenovo Tab P12 Pro أجهزة تابلت Galaxy حيث يعتبر التبلت القادم من لينوفو هو واحد من أفضل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد، كما أن سعره لن يكون مرتفعا، وإنما من المتوقع أن يصدر الجهاز بسعر مناسب. 


واحتوى جهاز تابلت Yoga Pad Pro الذي أطلقته لينوفو مؤخرا على معالج من نوع Snapdragon 870 ، وبطارية بسعة 10200 مللي أمبير في الساعة،  توفر ما يصل إلى 12.7 ساعة من تشغيل الفيديو،  مقابل سعر 515 دولارا أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري. 
 

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