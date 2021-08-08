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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف الدولي يسحب قوات من العراق

متجهة إلى الكويت.. التحالف الدولي يسحب قوات OTH من العراق

قوات التحالف الدولي
قوات التحالف الدولي

أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، انسحاب قوات OTH التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في الكويت.

ووفقا لصحيفة "دجلة"، ذكرت  قوات التحالف في بيان صحفي، أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، قوة الأفق(OTH) أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينج في الكويت".
 

وأضافت، أن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة على استعداد لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

وتابعت: "تستجيب OTH عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

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