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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تجاوزها عطل القصيم

أرامكو تكتسح الــ5 الكبار في سوق البترول في العالم

أرامكو
أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أربلح بــــ95.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة  نمو بلغت  288%، وهو ما يقول إن نتائج أرامكو السعودية أفضل من التوقعات في الربع الثاني، وفق ماذكرت شبكة العربية.

أوردت العربية، تصريحًا  للرئيس التنفيذي لأرامكو قال فيه "لازلنا نعمل على زيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا".

وذكرت العربية إن| صافي ربح أرامكو السعودية يرتفع في الربع الثاني بفضل ارتفاع الأسعار وتعافي الطلب.

وقالت صحيفة الاقتصادية، إنه قد تفوقت شركة أرامكو، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 52 في المائة.

وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

وبلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 25.5 مليار دولار، تعادل في 52 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 4.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و3.3 مليار دولار لشركة شيفرون، و2.2 مليار دولار لشركة توتال، 3.43 مليار دولار لشركة شل، و3.12 مليار دولار لشركة بي بي.

وفي السياق، أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن عودة الأعمال بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم، وذلك إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن الشركة السعودية أمس بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت عملاق صناعة النفط السعودية، أرامكو، أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية.
وكانت أرامكو أعلنت عن تعطيل عمليات التشغيل بشكل مؤقت في منطقة القصيم.

وقالت أرامكو في بيان، إن هناك عطلا فنيا تسبب في وقف عمليات التشغيل مؤقتا في محطة توزيع المنتجات النفطية في منطقة القصيم وسط المملكة.

وأوضحت الشركة أن العمل جار على إصلاح العطل، مشيرة إلى أنه لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

 

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