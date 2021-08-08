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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ عبوة ناسفة.. انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

انفجار يستهدف رتلا
انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل معدات لوجيستية للتحالف الدولي على الطريق السريع في مدينة الناصرية، جنوب العراق.

ووفقا لوكالة "شفق نيوز"، قال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على رتل يحمل معدات لوجيستية للتحالف الدولي أثناء مروره على الطريق السريع في الناصرية، جنوبي البلاد".

وأضاف، ان "الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية"

وفي سياق أخر، أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، انسحاب قوات OTH التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في الكويت.

وذكرت  قوات التحالف في بيان صحفي، أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، قوة الأفق(OTH) أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينج في الكويت"، بحسب صحيفة "دجلة".

وأضافت، أن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة على استعداد لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

وتابعت: "تستجيب OTH عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

العراق التحالف الدولي اخبار العالم اخبار العالم اليوم انفجار عبوة ناسفة جنوب العراق

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