ميسي في مؤتمر وداع برشلونة: فعلت المستحيل للبقاء وسأعود مجددا.. الانضمام إلى باريس سان جيرمان "وارد".. وأسعى لتحطيم إنجاز ألفيس

بالدموع:

صدمة مدوية، تعيشها جماهير نادي برشلونة، بسبب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا، بعد 20 عاما داخل جدران النادي الكتالوني.

عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمر صحفيا اليوم، الأحد، لتوديع نادي برشلونة وجماهيره، والحديث عن سبب رحيله عن البلوجرانا، ووجهته المقبلة.

دخل ليونيل ميسي في نوبة بكاء، قبل انطلاق مؤتمر توديع نادي برشلونة وجماهيره.

تصريحات ميسي في مؤتمر وداع برشلونة

سبب الرحيل

قال ليونيل ميسي خلال مؤتمر وداعه:" أشعر أنني غير قادر على الكلام، قضيت كل حياتي في برشلونة، كنت مقتنعا الموسم الماضي بفكرة الرحيل، ولكن الموسم الحالي، كنت أريد الاستمرار".

أضاف ميسي: كنت أريد الاستمرار في مدينة في برشلونة، ولكن اليوم جاءت لحظة الوداع بعد سنوات طويلة.

وتابع ميسي:" سأعود مجددا إلى برشلونة، هذا ما أكدته لعائلتي".

أشار:"وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 50% للاستمرار مع برشلونة، وقمنا بالمستحيل لتجديد العقد، لكن لم ننجح".

وأضاف ميسي:" كنت صريحا مع جماهير برشلونة في معظم الأحيان، ولكن ترددت بعض الأكاذيب والشائعات بشأن عقدى خلال الفترة الماضية".

وأوضح:" فعلت المستحيل للبقاء في برشلونة، لكن مثلما قال لابورتا أن بقائي كان أمرا صعبا، بسبب سقف الرواتب، لقد أخبرنى بأن التجديد سيكون مستحيلا، بسبب قوانين الليجا".

وجهته المقبلة

وعن وجهته المقبلة، أجاب ليونيل ميسي:" “بالطبع الانضمام إلى باريس سان جيرمان أمر محتمل، لكنني لم أوقع لأي نادٍ حتى الآن، تلقيت اتصالات من بعض الأندية عقب رحيلي عن برشلونة، لكن لم أحسم وجهتي بعد".

وواصل ميسي:" تقابلت مع لاعبي باريس سان جيرمان مؤخرا، في إيبيزا، ولكنها كانت مجرد صدفة، نحن أصدقاء، نيمار اتصل بي من أجل دعوتي على العشاء، وراكيتيتش كان متواجدا أيضا.

وتابع ليونيل ميسي: لاعبي باريس سان جيرمان كانوا يمزحون، حيث طالبونني بالتوقيع لباريس، ثم حدث ما حدث “ إعلان عدم تجديد عقده مع برشلونة”.

هدفه بعد رحيله عن برشلونة

وأكمل ميسي:" هدفي خلال الفترة المقبلة، تحقيق لقب دوري أبطال أووربا مجددا، وتحطيم رقم داني الفيس “ قائد منتخب البرازيل” كأكثر من حقق ألقابا في تاريخ كرة القدم".

واختتم:":" كان بإمكاننا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة خلال الفترة الماضية، لقد أردت الفوز بلقب دوري الأبطال مع الفريق مرة آخرى قبل الرحيل.

ميسي يرحل عن برشلونة بعد مسيرة أسطورية





أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني.

وجاء بيان برشلونة كالآتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وتابع: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف: "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".

وأتم: "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:



بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021.

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالآتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 2013، 2014– 2015، 2015– 2016، 2017– 2018، 2018– 2019.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009 ،2011، 2015.