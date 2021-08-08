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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة

قيس سعيد: تونس ستستعيد
قيس سعيد: تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إن تونس ستستعيد مكانتها، ولن تبقى لقمة سائغة، وستتخلص من أمراضها.

وأضاف سعيد خلال زيارة إلى أحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا " أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا".

وشكر الرئيس التونسي القوات المسلحة المشاركة في عمليات التلقيح، وثمن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية.

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وقال قيس سعيد "اليوم نعيش درسًا للعالم بأكمله عن تكاتف التونسيين الذين أدعوهم إلى الإقبال على التلقيح".

وتابع موجها حديثة للعسكريين والمتطوعين في مركز التلقيح "ما تقومون به تاريخي، وهو ما يقوم به الأمن والجيش والمتطوعون من الشباب المؤمن بتونس ومستقبلها، وبإمكاننا أن نصنع المعجزات".

وأكمل قيس سعيد حديثه "قواتنا العسكرية والأمنية في هذه الأيام تصنع تاريخًا جديدا لتونس، وتفتح آفاقا أرحب، وسعيد بأن الشعب التونسي يقف على جبهة واحدة، وسنواصل العمل، وحينما توافرت الإرادة من كل الأطراف صار عدد اللقاحات بالملايين".

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