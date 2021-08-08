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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة قطاع الأعمال العام تعلن عن تركيب المعدات الحديثة للمحالج

4 محالج مطورة لاستقبال الأقطان الموسم المقبل.. صور

تركيب المعدات الحديثة
تركيب المعدات الحديثة بالمحالج

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وتزويدها بالمعدات الحديثة بتكلفة إجمالية نحو 200 مليون جنيه والمنتظر أن تدخل المحالج الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022،وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، فيما يقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع و بجانب الثلاث محالج هناك محلج الفيوم  وبذلك يصبح عدد المحالج المهيأة لاستقبال الأقطان الموسم القادم 4 محالج .
 

تركيب المعدات الحديثة بالمحالج


وتعد عملية حلج القطن إحدى المراحل الأساسية في صناعة الغزل والنسيج والتي تؤثر بشكل كبير في جودة ونظافة القطن وأسعاره وكذلك المنتج النهائي، لذا شملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لها، تحديث محالج القطن  من خلال تطوير المنشآت وكذلك توريد أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.
 

تركيب المعدات الحديثة بالمحالج


فعلى مدار عقود طويلة محالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى العام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث وبالتالي موقف القطن المصري تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملائمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوي.
 

تركيب المعدات الحديثة بالمحالج


وتتضمن الخطة تطوير 7 محالج للعمل بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال يتم توريدها من شركة باجاج الهندية، حيث تتم عمليات الحليج آليا خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى من الشوائب والملوثات، فضلا عن توافر جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الرزاعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

تركيب المعدات الحديثة بالمحالج
تركيب المعدات الحديثة بالمحالج

 تم تشغيل أولى المحالج المطورة والذي يقع على مساحة 10 افدنة على طريق الفيوم / بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر وبطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحلج نحو 250 مليون جنيه بجانب المحالج الثلاث فى الزقازيق وكفر الدوار الجارى تركيب معداتها ، ومن المنتظر تطوير 3 محالج أخرى ليصبح إجمالي المحالج المطورة 7 محالج تكفي لحلج كافة الأقطان المصرية.
وكان مجلس الوزراء وافق على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم؛ ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

محالج الأقطان وزارة قطاع الاعمال العام محلج تطوير

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