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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصفي أمين يفسر ما يحدث لـ أسعار الذهب.. وينصح بهذا الأمر

صدى البلد

كشف الدكتور وصفي امين رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار الذهب، مؤكدا أنه الذهب فقد 18 جنيهًا في يومين فقط.

 
وأكد الدكتور وصفي امين،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن الذهب ارتفع بشكل مفاجئ، الخميس الماضي، وانخفض السبت، مشيرا إلى أن الذهب استثمار آمن، وأنصح المواطنين بشراء الذهب، حيث أنه يعطي عائد كبير سنويا.

 

وأضاف الدكتور  وصفي امين رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا كبيرا خلال اليومين الماضيين، وذلك تأثرا بهبوط المعدن بالبورصات العالمية.

 

فيما استقرت  أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 8-8-2021؛ بعد هبوطها أمس، بمتوسط 15 جنيها على الأقل، على مستوى أعيرة الذهب المختلفة.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم..


وسجل أعلي سعر لـ جرام عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 778 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 667 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 889 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 519 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.652 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 889.143 ألف جنيه.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.

فيما واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت، التراجع في الأسواق المحلية حيث انخفضت حوالي 20 جنيها دفعة واحدة.  

 

ورصدت عدسة صدى البلد فى بث مباشر أسعارالذهب مع أحد أصحاب محال الذهب فى مدينة القناطر بالقليوبية .


سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 775 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 664 جنيها خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 885 جنيها.

شعبة الذهب اسعار الذهب استثمار امن شراء الذهب عيار 18

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