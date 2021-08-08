اعرف الطريقة .. استهلك كهرباء وماتدفعش مليم

وضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شروط وضوابط لتبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والمتعارف عليها بنظام صافى القياس ( Net Metering ).

فكيف يمكنك إنشاء محطة طاقة شمسية أعلى المنازل، خاصة أن هذه الفكرة ستجعلك تستهلك الكهرباء دون أن تدفع مليما واحدا وستحولك من مشترٍ للكهرباء يدفع فواتير استهلاكه شهريا إلى بائع للكهرباء يجني أرباحا من بيع فائض استهلاكه من الكهرباء.

ويمكن من خلال هذا التقرير معرفة طريقة تركيب محطة طاقة شمسية على سطح منزلك وتكلفتها والمستندات المطلوبة لربطها بالشبكة القومية للكهرباء .

إجراءات لتركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك

أولا: مخاطبة شركة توزيع الكهرباء التابع لها للإشراف على أعمال التركيب ومعاينة المكان كما يجب التوجه للحى لاستخراج تصريح بأعمال التركيب أعلى سطح المنزل وفي حالة وجود سكان بالعقار يتقدم رئيس اتحاد السكان الشاغلين بالعقار بطلب استخراج التصريح أما إذا كان العقار ملكية خاصة يتقدم مالك العقار بطلب التصريح بتركيب المحطة.

ثانيا: اختيار إحدى الشركات المتخصصة في تركيب المحطات الشمسية لتركيب المحطة على سطح منزلك، وتقوم بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابع لها لمعرفة هل تلك الشركة مسجلة ومعتمدة لدى وزارة الكهرباء أم لا، وبعد التأكد من اعتماد تلك الشركة ﺗﻘﻮﻡ الشركة المنفذة للمحطة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭي وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑأﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ثم تبدأ في التنفيذ وبعد الانتهاء من التنفيذ تقوم الشركة ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ لاﻧﺘﺪﺍﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، مع العلم أﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ تقريبا.

ثالثا: ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ للكهرباء ﺛﻢ ﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ

آلية المحاسبة

بعد تركيب المحطة تتم المحاسبة باستخدام نظام صافي القياس وهو نظام يقوم بموجبه صاحب المحطة بتنفيذ محطة شمسية وربطها بالشبكة ويتم تركيب عداد تبادلي يقوم بحساب الطاقة الموردة والمستهلكة من الشبكة وتلتزم شركة التوزيع بناءً على قراءة العداد التبادلي بمحاسبة العميل، وتصدر فاتورة شهرية توضح فيها قيمة الطاقة المباعة من الشركة إلى العميل والموردة من العميل إلى الشبكة أي عبارة عن مقاصة يدفع المشترك قيمة الطاقة المستخدمة شهريا بعد نفاذ إنتاجه اما في حال وجود فائض في انتاج المحطة بعد التسوية، فيضاف هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية من السنة، وعند وجود رصيد للمشترك في نهاية العام المالي، -بعد التسوية- لاستهلاكه في نهاية شهر يونيو من كلّ عام، تقوم شركة التوزيع بشراء هذا الفائض، بسعر يكافئ متوسّط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، طبقًا لآخر تقرير لتكلفة الخدمة يصدر عن الجهاز وبالنسبة للمحطات "أعلى أسطح المنازل" تكون تعريفة الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية للمنازل 84.8 قرش .

تمويل محطات ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

تقوم البنوك حاليا بتمويل مشروعات ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ فوق أسطح المنازل بقدرة ﺃﻗل ﻣن 500 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ كما يمكن تقسيطها وستتحمل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎلية ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤيل ﻓﺎﺋﺪﺓ %4 ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ أﻗﻞ ﻣﻦ 200 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭ%8 ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ 200 ﺇﻟﻰ 500 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ فى ﺣﺎل ﺗﻌﺪﺕ %8.

وقد أدرجت بعض البنوك برامج قروض لتمويل تكلفة تركيب المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء اعلي المنازل.

وتشترط هذه البنوك لتقديم القروض أن يتم توفير مساحة كافية لإنشاء الخلايا الشمسية والأسطح والألواح، والبطاريات وغيرها من مستلزمات توليد الطاقة الشمسية، وهو ما يأتي في إطار توجه قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد علي الطاقة النظيفة.

و أوضحت احدي الشركات الخاصة والعاملة في مجال الطاقة الشمسية ان التكلفة تتوقف على عدد الأفراد المقيمين بالمنزل واستخدامهم حيث يتم حساب إجمالي الاستهلاك المتوقع بالكيلووات مع إضافة نسبة 20 % كنسبة فقد.

في حالة الاستغناء عن الفواتير وتركيب محطة طاقة شمسية يكون هناك قدرتين مناسبتين للقطاع المنزلي:

القدرة الأولى: محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ك.وات/ساعة تنتج حوالي 750 ك.وات/شهر، وتكلفة المحطة حوالي 65,000 جنيه.

القدرة الثانية: محطة أكبر بقدرة 10 ك.وات/ساعة لتنتج حوالي 1600ك.وات/شهر بتكلفة 140,000جنيه تقريبا.

واضافت الشركة أن هناك تفاوت في أسعار التكلفة بين شركة وأخرى ويجب على العميل اختيار الشركة الأفضل سعرا.

مميزات محطة الطاقة الشمسية

هناك العديد من المميزات التى توجد فى الطاقة الجديدة والمتجددة التى تستخدم فى توليد الكهرباء، خاصة الطاقة الشمسية و لعل أبرزها أنها صديقة للبيئة ولا تحتاج لصيانة علاوة على أنها الأقل تكلفة فى توليد الكهرباءوبالنسبة لتركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك فانها لا تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة، حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة،وسيتم غسل الألواح مرة أو مرتين أسبوعيا فقط إضافة إلى أن محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة هذا بخلاف استهلاك الكهرباء بالمجان لمدة تتروح من 20 إلى 25 عاما.