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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الإثنين 9-8-2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالي: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع . 

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 12.42 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 11.48 جنيه للشراء و 11.65جنيه للبيع.


ونرصد أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي نحو 18.37 جنيه للشراء و 18.61 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي نحو 21.66جنيه للشراء و 21.91 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصري الفرنك السويسري في البنك الأهلي 17.07 جنيه للشراء و 17.35جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي 2.47 جنيه للشراء و2.50جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي 1.75جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي 1.80جنيه للشراء و1.82جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الاسيوية في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري.


سجل سعر صرف ين ياباني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 14.16جنيه للشراء و 14.33جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار في نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

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