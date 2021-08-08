الميراث الرقمي.. آبل تمنح المستخدمين اختيار شخص موثوق به للاطلاع على بياناتهم بعد الوفاة

أصبح الكثير منا يفضل الاحتفاظ بأوراقه وملفاته المهمة رقميا بدلا من حفظها في مكان تقليدي تمتد إليه الكثير من الأيدى، ومع وجود مساحات التخزين السحابي التي توفر مساحات مجانية لتخزين الصور والملفات المهمة مثل iCloud على أجهزة آبل ، اتجه الكثيرون إلى هذا الأمر.



ومع الوقت أصبحت المعلومات والملفات والصور المهمة والمخزنة على iCloud ليست مجرد معلومات ملفات عادية وإنما أصبحت أشياء في غاية الأهمية، وبمثابة صناديق أسرار بالنسبة للمستخدمين، وهو أمرا تزداد أهميته خصوصا في حالات الوفاة حيث يتم اعتبار هذه الملفات المهمة كأنها ميراث رقمي.



وبحسب موقع CNET التقني فإن شركة آبل قد قامت بإجراء تحديث على iCloud تمكن فيه المستخدمين باختيار جهة اتصال موثوقة لإدارة صورهم وملفاتهم عند الوفاة تعرف بالميراث الرقمي أو الإرث الرقمي.



وقامت آبل بإضافة خاصية الميراث الرقمي ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 ، حيث لا تزال الخاصية في مرحلة تجريبية في الوقت إلى أن تصدر آبل النسخة الرسمية من ضمن iOS 15 بعد حوالي شهر .



وتتيح لك Digital Legacy أو ميزة الميراث الرقمي تحديد جهة اتصال موثوقة مثل أحد من الأقارب أو الأصدقاء ومنحه إمكانية الوصول إلى بيانات iOS على أجهزة آبل الخاصة بك ليستطيع فتحها بعد وفاة المستخدم .



وبمجرد إعداد ميزة ميزة الميراث الرقمي ، يمكن لجهة الاتصال القديمة التي اخترتها عرض بياناتك بما فيها الصور ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات وغيرها على موقع icloud.com أو تحميل نسخة من بياناتك من privacy.apple.com أو استعادتها من iCloud Backup.



ولن تتمكن جهة الاتصال التي اخترتها من الوصول إلى معلومات الدفع الخاصة بك ، مثل بطاقات الائتمان المخزنة أو عمليات تسجيل الدخول إلى الاشتراك أو الوسائط المرخصة أو سلسلة المفاتيح.



بمجرد منح جهة الاتصال حق الوصول سيكون لديهم وقت محدود للوصول إلى بيانات الشخص المقرب المتوفى، ولم تعلن آبل بعد عن الإطار الزمني ، ولكن بعد انقضاء الموعد النهائي ، ستقوم آبل بحذف البيانات.