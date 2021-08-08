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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل الدفعة الأولى من لقاح جونسون الأمريكي

مطار القاهرة
مطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، وهي الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، والمقرر أن يتم استخدامها في تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

 

وكشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، أنه من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون إلى القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشر ونصف دقيقة بعد منتصف الليل، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طراز MD11، حيث محدد لهبوطهاا في مطار القاهرة موقع رقم 40.

 

ومن المنتظر أن يكون في استقبال الدفعة الأولى من لقاح جونسون، في مطار القاهرة، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، وأيضا وفد يتضم مسئولين من وزارة الصحة والسكان.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من لقاح جونسون الأمريكي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، تمهيدا لتوزيعه على مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، بهدف تخصيص الدفعة الأولى منه للمسافرين إلى الخارج.

 

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج للقاحات كورونا، حيث تم تجهيز عدد 126 مركزاً موزعين على جميع محافظات الجمهورية ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، وأوضحت أن الحجز يتم عبر الموقع الإلكتروني الخاصة باللقاح، ويتم تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفاً أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر

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