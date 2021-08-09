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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: مبادرتنا بشأن سد النهضة لاقت تجاوبا من الدول المعنية

سد النهضة
سد النهضة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن مبادرة جزائرية مئة بالمئة بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في لقاء مع وسائل إعلام محلية جزائرية أن هذه المبادرة لاقت"تجاوبا كبيرا" من الدول المعنية.

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وتابع تبون أن "وزير خارجيتنا لمس تقبلا كبيرا من الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر بشأن المبادرة الجزائرية"، مضيفا: "أنا متأكد أننا سننجح في وساطتنا بشأن سد النهضة".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أكد قبل أيام ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حلول مرضية في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، قال لعمامرة إن "علاقات مصر وإثيوبيا والسودان تمر بمرحلة دقيقة ومن المهم التوصل لاتفاق بينهم في ملف المياه".

وأعرب عن أمله في أن "تكون الجزائر جزءا من الحل في المشكلات التي تتعرض لها الدول العربية والإفريقية، وعلى رأسها مشكلة سد النهضة".

الرئيس الجزائرى مصر واثيوبيا سامح شكري سد النهضة الأثيوبي التفاوض بشأن سد النهضة

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