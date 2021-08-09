هبوط عنيف في أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 هبوط عنيفا مع بداية التداولات العالمية في بورصة الذهب العالمية حيث فقدت الأونصة أكثر من 50 دولار خلال الساعة الأولى من بدء عملية التداول.

أسعار الذهب اليوم الأثنين عالميا

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بشكل عنيف من مستوى 1763 دولارا إلى مستوى 1689 دولارا خلال الساعات الأولى من تداولات اليوم ثم عاود الذهب الارتداد من المستوى إلى الأخير ليتم تداوله عند حدود مستويات 1708 دولارا - 1722 دولارا عند كتابة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 9 أغسطس 2021

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 22 جنيها متأثرا بالهبوط العالمي على عكس توقعات الخبراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 756 جنيها

أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 649 جنيها

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.