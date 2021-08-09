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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تنفي أنباء متداولة حول سيطرة مسلحي طالبان على قندوز شمال أفغانستان

صدى البلد

 نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني بوزارة الخارجية زامير كابولوف، الأنباء المتداولة حول سيطرة مسلحي طالبان على قندوز شمال أفغانستان، لافتا إلى أن بلاده ليس لديها معلومات عن سيطرة الحركة على هذه المدينة. 


وقال كابولوف- في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الإثنين/، تعليقا على تقارير بشأن هجوم طالبان وسيطرتها على المزيد والمزيد من المناطق والمراكز الإدارية في عدد من الولايات الأفغانية-:" لقد تم الاستيلاء على زرنج، مركز مقاطعة نيمروز جنوب غربي أفغانستان قرب الحدود مع إيران، وشيبرجان شمالي البلاد أيضا، ولكن لا يزال من الممكن استعادة شيبرجان".


وأضاف كابولوف :" لا جديد هنا، لقد تحدثت بالفعل عن تطورات مثل هذا السيناريو"، مؤكدا عدم سقوط قندوز في أيدي مقاتلي الحركة الأفغانية المتشددة، قائلا، "قندوز لم يتم السيطرة عليها بعد".


وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت في وقت سابق، نقلا عن مصادر في طالبان، أن مسلحي الحركة سيطروا على قندوز، ما قد يعني نقطة تحول في التطورات الميدانية على الأرض بأفغانستان. من جهتها نفت السلطات الرسمية الأفغانية المعلومات المتداولة المتعلقة بسقوط قندوز في أيدي مسلحي طالبان.
 

طالبان أفغانستان ايران روسيا

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