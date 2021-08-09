عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المشغولات: رواج ملحوظ في سوق الذهب بعد تراجع أسعاره

المشغولات الذهبية-
المشغولات الذهبية- صورة أرشيفية

قالت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية إن حركة شراء الذهب شهدت رواجا في السوق المحلي الأيام القليلة الماضية نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الثمين.


وأوضح رفيق عباسي رئيس الشعبة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تراجع الذهب عالميا أدى لانخفاض سعره بالسوق المحلي.

txt

عيار 24 يسجل 889 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-8-2021

txt

انفوجراف.. مصر تتبنى برامج دراسية حديثة تلتزم بالاعتماد الأكاديمي الدولي وقواعد الجودة


وتابع " تراجعت الأسعار عالميا بفضل تحسن الاقتصاد العالمي بجانب سعي العديد من الدول الكبرى لإعادة نشاطها الاقتصادي بالكامل ، مما دفع العديد منهم إلى بيع المدخرات من الذهب في البورصة، مما حقق فائضا في الكميات المعروضة وأدت إلى تراجعه .

 وأوضح أن الذهب يوصف عادة بأنه "مخزن قيمة" في حالة تدهور الاقتصاد وتلجأ معظم المؤسسات المالية والدول إليه وقت الحاجة.


وذكر رفيق أن سعر الذهب بدأ في التراجع عالميا تدريجيا خلال شهرين، حيث انخفض من 1900 دولار للأوقية ليصل إلى 1750 دولار مسجلا انخفاض قدره 150 دولارا للأوقية. 


ونوه بأن السوق المحلي بالتبعية أيضا تأثر وانخفض سعر الجرام 75 جنيها خلال شهرين ، وأوضح أنه بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 قيراطًا 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا (الأكثر انتشارًا في مصر) 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 668 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيها.

شعبة المشغولات الذهبية سوق الذهب حركة شراء الذهب أسعار المعدن الثمين تراجع الذهب عالميا الاقتصاد العالمى سعر الذهب السوق المحلي أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

915 جنيهات لـ عيار 24..أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 22 - 5 - 2021

الجرام يسجل 909 جنيهات.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-5-2021

أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-5-2021

ترشيحاتنا

العثور على ظرف بداخله 3 رصاصات مرسل إلى بابا الفاتيكان

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

كل ما تريد معرفته عن التقديم بـ الدراسات العليا جامعة حلوان

3 مهاجمين يتنافسون على خلافة مصطفى محمد فى الزمالك

نجوى إبراهيم: الرئيس السيسي أطلق أسماء النساء على المحاور والطرق في سابقة فريدة

موسكو- الغردقة.. أجواء احتفالية بوصول أولى الرحلات الروسية المباشرة بعد 6 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

متى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تجيب.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة مائية على الطرق صباحا

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

تطور جديد فى واقعة ضبط "حسن شاكوش" بسيارة بدون لوحات في مارينا

عودة السياحة الروسية.. سفير مصر بموسكو: 20 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ