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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 22 أغسطس.. واختبارات قدرات بتمريض القاهرة لأول مرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

 

عميد طب عين شمس يكرم الفريق المنفذ لعملية حقن أطفال ضمور العضلات


كرم صباح اليوم الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الفريق الطبي المنفذ لعمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي.

 

 

 

تنسيق الجامعات 2021.. توافد طلاب ثانوية عامة لاختبارات القدرات بـ نوعية عين شمس


استمر توافد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لليوم الثانى على التوالى، حيث استقبلت الكلية بقيادة أ.د. اسامة السيد مصطفي عميد الكلية ، أ.د. ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  وأ.د. عمرو خليل كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الطلاب المسجلين لامتحانات القدرات لليوم الثانى بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية.

 

 

التعليم العالي: المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 تبدأ 22 أغسطس


أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 ستنتطلق عقب انتهاء التسجيل باختبارات القدرات يوم 19 أغسطس، لذا من المرجح أن تنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد 22 أغسطس، وتستمر 5 أيام.

 

 

448 طالبا تقدموا لأداء اختبارات القدرات بجامعة بني سويف


تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات الإعلام والسياحة والفنادق، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية.

 

 

الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بجامعة حلوان


أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل.
 

 

 

تنسيق الجامعات 2021 .. نصائح للمرشحين لاختبارات القدرات بـ التربية الموسيقية


أعلنت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن بدء  أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، اعتبارا يوم السبت ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

 

 

لأول مرة اختبارات قدرات بتمريض القاهرة|العميدة: قبول 300 طالب هذا العام


أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، بدء ماراثون اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١، في ظل اتباع كافه الاجراءت الاحترازيه والتباعد بين الطلاب، وتشمل الاختبارات التي يؤديها الطلاب المقابله الشخصيه و الاختبار المعرفي الذي يشمل السمات الشخصية، التفكير الناقد واللغة الانجليزية.

 

 

 

عميد طب عين شمس يكرم الفريق المنفذ لعملية حقن أطفال ضمور العضلات


كرم صباح اليوم الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الفريق الطبي المنفذ لعمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي.

 

 

تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي: 75 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات


أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 75 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

اختبارات القدرات جامعة القاهرة وزارة التعليم العالى المستشفيات الجامعية آبل جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة التربية النوعية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

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