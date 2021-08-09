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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الأسبوع.. اشتر آيفون X بـ 5350 جنيهاً

عرض الأسبوع.. اشتر
عرض الأسبوع.. اشتر آيفون X بـ 5350 جنيهاً

مع ظهوره الأول في عام 2017، حقق هاتف آيفون X نجاحاً منقطع النظير، و أصبح الملهم لتصميم لإصدارات هواتف آيفون المتتالية، بفضل الكاميرات عالية الدقة و البطاريات قوية، بينما يعيبه فقط سعره المرتفع.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، تستطيع الحصول على  نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر ايباي الشهير باللون الأسود مقابل 240 دولار أمريكي، ما يعادل 5350 جنيهاً مصرياً.

يذكر أن هاتف iphone X يقدم الهاتف أداءً مثاليًا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يقدم هاتف iPhone X شاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع.

كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراء نسختك من خلال هذا الرابط.

 

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