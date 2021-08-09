هتخس 15 كيلو في 30 يوم.. تفاصيل كورس التخسيس الذكي

حذر خبير التغذية كريم أكرم، من إتباع الوصفات الطبية الخاطئة للتخسيس واللجوء لطبيب متخصص.

وتابع خبير التغذية خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية نشوي مصطفي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد2 "،:" لا أنصح بعمليات التخسيس ولكن الأفضل اللجوء لوصفات طبية ونظام غذائي معين.

وأضاف:" أصعب منطقتين في الجسم من حيث التخسيس هما البطن والآرداف، لافتا إلي أنه يقدم للمرضي كبسول ونقط وأعشاب للتخسيس.

وأكمل:"هناك كورس تخسيس فعال يسمى الكورس الذكي ، مكون من كبسول ونقط وأعشاب، متابعا كورس التخسيس يساهم في انقاص الوزن لـ 15 كيلو خلال 30 يوم.

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وقال خبير التغذية ، كريم أكرم ، : نوفر كورس تخسيس فعالا يسمى " الكورس الذكى"، مكون من "نقط" وأعشاب ، لافتا أن النقط تزيد من معدل الحرق بالجسم الضعيف.

وأضاف “ كريم ” ، خلال حواره ببرنامج "أكله العيلة" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الكبسولة تعمل على حرق الدهون بشكل كبير جدا ، يشبه حرق لعب الرياضة تماماً.

وأشار خبير التغذية ، إلى أن الكبسولة تشبه ماكينة الحرق ، تمثل ساعة ونصف الساعة رياضة، موضحاً أن الأعشاب تنقى الجسم من السموم الموجودة فيه.

وتابع خبير التغذية ، أن الكورس يتكون من 2 فيتامين سى ، مؤكداً أن الفيتامينات مهمة جدا لتقوية المناعة، إلى جانب كريم لشد الترهلات ومعالجتها .