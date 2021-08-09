الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة عزة مصطفى لعلاج الطفلة مريم

تعاني من مشكلة في شعر الرأس

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الطفلة مريم التي تعاني من مشكلة في شعر الرأس وتعاني التنمر من قبل أقرانها، الأمر الذي جعلها لا تخرج من المنزل.



وعبرت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، على شاشة صدى البلد، عن سعادتها، متابعة أن الطفلة مريم تعاني مع مرض تساقط الشعر بالشرقية.



وقال أحمد والد الطفلة مريم: "أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. شكرا يا ريس شكرا ياريس".".



فيما علقت مريم، قائلة :"الحمدلله، وكان نفسي اتعلج وفرحانة".



أقرا| الرئيس السيسي: إنشاء جيل من الأبطال مسؤولية الدولة والأسرة.. ونواب: لابد من تدريب الأبناء على الألعاب الرياضية.. ومطالب بـ توفير مراكز شباب بـ قرى الريف المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنشاء جيل من الأبطال مسؤولية الدولة والأسرة، مضيفا أنه تم رفع كفاءة أكثر من 4000 مركز شباب.



وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما حققته البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا انها حققت انجاز في رياضة رائعة.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء امس الأحد ، أن البطلة فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين.

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتيه، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأحد، أنه كان يمارس لعبة الكاراتيه بشكل كبير وأول مرة مارسها في عام ١٩٧٠، مشيرا إلى أنه سيطلق اسم فريال وزملائها على عدد من المحاور والكباري.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمجهودات الرئيس السيسي، وخططه الداعمه التى دائما ما تأتي لصالح الشباب المصري ، وتأهيله.

بداية قال النائب، أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم الشباب الرياضيين ومسانددتهم للحفاظ على مكانة مصر الدائمة في الصفوف الاولى بالمحافل والمسابقات الرياضية الدولية، كما أن الدولة حريصة على دعم البنية الأساسية ، و التي تسهل من عملية تشجيع الشباب الرياضيين والإستثمار في الأبطال.

وأوضح" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" الدور المأمول لكل من الدولة، والأسرة المصرية، وكذا المسؤلون بوزارة الشباب والرياضة فى تربية النشء وإخراج جيل من الأبطال، قائلا:" على الدولة أن تعمل على تنظيم عمل الإتحادات والأندية، وعن الأسر المصرية، فهي مطالبة بتدريب الأبناء منذ الصغر على الألعاب الرياضية المختلفة ، ودفعهم للتمرين المستمر ، أما عن العاملين بمجال الرياضة سواء بوزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية ، وكذا أعضاء مجالس إدارة الأندية والإتحادات عليهم اختيار الأجهزة الفنية ، وعمل خطة واضحة منظمة أهدافها لكل لعبة على حدة ، هلى أن تتضمن أيضا خطط تأهيلية للمسؤلين".

وأشاد وكيل رياضة الشيوخ بما حققته البعثة المصرية من نتائج رائعة في أولمبياد طوكيو ،وحصد 6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية، والتى رفعت بها اسم مصر عاليا بين المحافل الدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسي ومنذ توليه حكم البلاد وهو يولى عناية بالغة بالشباب والرياضة، والذى ظهرت نتائجه واضحة جلية خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، جهد البعثة المصرية ، وما حققته من نتائج مبهرة في أولمبياد طوكيو ،وحصد 6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية، والتى رفعت بها اسم مصر عاليا بين المحافل الدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسي ومنذ توليه حكم البلاد وهو يولى عناية بالغة بالشباب والرياضة، والذى ظهرت نتائجه واضحة جلية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن تربية النشء العامل الأساسي والرئيسي فى تربية الشعوب واستقامتها ، لافتا إلى أنه فى السنوات الماضية، كان تيار الإسلام السياسي وتحديدا جماعة الإخوان يقدمون على إنشاء أندية رياضية تعمل لصالح الجماعة، لاسيما وأن النشء بها كان يتم تربيتهم على الولاء والطاعة للأيدلوجية الخاصة بهم ، لكن اليوم وبفضل بتوجيهات الرئيس السيسي ، واهتمامه بـ النشء ، إيمانا واعترافا بأن الاهتمام بتلك الفئة لاسيما قى مرحلة مبكرة تسهم فى تطوير الإنسان وتربيته ، كون مرحلة الطفولة بمثابة مرحلة مهمة وفاصلة تبني عليها مراحل عمرهم القادمة.

وتوجه أمين قوى عاملة النواب بالبشكر للرئيس السيسي ، على دعمه الغير مسبوق للشباب الرياضيين ، مثمنا توجيهات القيادة السياسية للحكومة بـ بالإهتمام بالنشء ، لاسيما في المجال الرياضي، معقبا:" الرياضة أساس بناء الإنسان المصري ، وبناءا عليها سيتم إخراج جيل قوى وصحي يرفع اسم هذا البلد عاليا ".

وفى سياق متصل ،قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،إن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد ، وجه اهتمامه وعنايته للشباب والرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا في المحافل الدولية والأولمبية، إقرارا منه بأهمية الرياضة ودورها الكبير فى وضع الدولة في مصاف دول العالم المتقدم.

وأوضحت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء جيل من الأبطال يتطلب من الدولة العمل على محورين أساسيين، الإهتمام بالأندية والساحات الرياضية ورفع كفاءتها على مستوى كافة المراكز القروية ، ومن ثم ضرورة العمل على توفير مراكز رياضية داخل قري الريف المصري ، والتى من شأنها أن تسهم فى تربية النشء تربية رياضية سليمة فى مرحلة مبكرة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وجه بتوفير الغذاء الصحي للأطفال، إقرارا منه بأن الإهتمام بتلك الفئة غذائيا وصحيا سيكون له المردود الإيجابي على إنجاب أطفال أصحاء يتمتعون بصحة جيدة ، إلى جانب زيادة الوعي لديهم، وتوفير مستوى عال من الرعاية، وحثهم على العمل فى جد واجتهاد ، مشيدة بمقولة الرئيس خلال الإفتتاح : "عاوزين ننجب اطفال كتير ولا أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 13.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".

وأعربت عضو صحة النواب عن فخرها وإعتزازها بما حققته البعثة المصرية من نتائج ممتازة في أولمبياد طوكيو ، موضحة أن ما تحقق من البعثة الأولمبية هذا العام يعد إنجاز حقيقي ، جاء نتيجة لجهود مضنية بذلتها الدولة المصرية لرفع مكانة مصر عاليا بين دول العالم المتقدم ، كما أن أولمبياد طوكيو حقق تمثيلا مشرفا للدولة المصرية بين دول العالم ، وأعطى لمصر ثقلا خارجيا.