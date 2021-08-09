وزير خارجية البحرين: نعمل على مساندة تونس لتجاوز أزماتها.. فيديو

خلال لقائه مع قيس سعيد

قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه عبر للرئيس التونسي قيس سعيد عن تأييد مملكة البحرين له ومساندته خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

وأضاف الزياني خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مملكة البحرين تحترم الشأن الداخلي التونسي، مشيرا إلى أنه لا حق لأي جهة بالتدخل في ذلك.

وتابع وزير الخارجية البحريني: “نعمل على مساندة تونس لتجاوز الأزمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية”، مؤكدا أن مملكة البحرين تتضامن بشكل كامل مع تونس.

الدعم يتواصل لتونس

يتواصل الدعم الدولي لـ تونس خاصة العربي منذ القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، المتعلقة بـ تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

آخر فصول هذا الدعم كان من خلال اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، حيث أكد الرئيس الفرنسي لنظيره التونسي «وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة، من أجل سيادتها وحريتها».

وأعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن رغبته في أن «تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها»، مؤكدا أن «تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات».

من جانبه بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.