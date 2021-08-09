عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال لقائه مع قيس سعيد

وزير خارجية البحرين: نعمل على مساندة تونس لتجاوز أزماتها.. فيديو

رئيس تونس مع وزير
رئيس تونس مع وزير خارجية البحرين

قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه عبر للرئيس التونسي قيس سعيد عن تأييد مملكة البحرين له ومساندته خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

 

وأضاف الزياني خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مملكة البحرين تحترم الشأن الداخلي التونسي، مشيرا إلى أنه لا حق لأي جهة بالتدخل في ذلك.

 

وتابع وزير الخارجية البحريني: “نعمل على مساندة تونس لتجاوز الأزمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية”، مؤكدا أن مملكة البحرين تتضامن بشكل كامل مع تونس.

 

الدعم يتواصل لتونس

 

يتواصل الدعم الدولي لـ تونس خاصة العربي منذ القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، المتعلقة بـ تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. 

آخر فصول هذا الدعم كان من خلال اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، حيث أكد الرئيس الفرنسي لنظيره التونسي «وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة، من أجل سيادتها وحريتها».

وأعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن رغبته في أن «تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها»، مؤكدا أن «تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات».

من جانبه بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية مملكة البحرين تونس الرئيس التونسي الاقتصاد

ترشيحاتنا

فضائل شهر الله المحرم .. مركز الأزهر يوضح

رئيس المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل وفلسطين غدًا

السعودية.. إيقاف 207 أشخاص بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني

الطيران المدني: أعداد السياح ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا

متى عرف النبي بأمر الهجرة ؟.. د. عمر هاشم يجيب

سعر ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ليس خطيرًا.. متظاهرون يحاولون اقتحام مقر البي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

فيديو

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ