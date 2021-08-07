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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون لقيس سعيد: نقف بجانب تونس وشعبها من أجل سيادتها وحريتها

ماكرون والرئيس التونسي
ماكرون والرئيس التونسي

أعلن قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث اليوم السبت هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأوضح بيان "الإليزيه" أن "الرئيس الفرنسي أكد لنظيره التونسي وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة، من أجل سيادتها وحريتها".

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وأضاف البيان الفرنسي: "أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها"، مؤكدا أن "تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات".

وأكد الرئيس التونسي لنظيره الفرنسي أنه سيواصل إعطاء أهمية للمطالب الشعبية بتونس.

وأبلغ الرئيس التونسي نظيره الفرنسي أنه سيعرض قريبا خارطة طريق للفترة المقبلة بتونس.

 

تونس ماكرون قيس سعيد الرئيس التونسي فرنسا

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