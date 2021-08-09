الثروة السمكية: لا توجد أرقام دقيقة عن أعداد التماسيح في بحيرة ناصر

قال صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، إن التماسيح لها طرق معيشة معينة وطرق تغذية خاصة بها، موضحا أن بحيرة ناصر بها كميات من التماسيح .

وأضاف صلاح مصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" بحيرة ناصر من أكبر بحيرات العالم وبها أماكن محددة تعيش بها الاسماك والكائنات الحية والتماسيح".

وتابع صلاح مصيلحي:" لا توجد أرقام دقيقة لأعداد التماسيح في بحيرة ناصر “، مضيفا::” يمكن التعرف على طرق إعاشة التماسيح عبر وسائل الاستشعار عن بعد التعرف على طرق معيشة التماسيح عن طريق الاستشعار عن بعض للاستغلال الأمثل للمخلفات الخاصة بها ".

حقيقة نفوق الأسماك بفرع رشيد

وكشف صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، عن حقيقة انتشار صور لمجموعة من الاسماك النافقة في النيل فرع رشيد.

وقال صلاح مصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم “: ” في منطقة رشيد هناك استثمارات خاصة بالشباب وهي عبارة عن إنشاء أقفاص سمكية في فرع رشيد".



وأضاف صلاح مصيلحي :" هناك بوابات للمياه في منطقة رشيد، تمنع مرور المياه لفترة معينة وقد تتكون رواسب نتيجة حجز المياه ومن الممكن أن يتم فتح اكثر من 20 بوابة مرة واحدة وبالتالي يزداد تيار المياه مما يؤثر على صحة الاسماك وحيوتها وبالتالي تؤدي إلى نفوق بعض الاسماك".

