المتاجر فارغة.. أحمد موسى: الجيش البريطاني يتدخل لحل أزمة الغذاء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش البريطاني يستعد لتخزين الأغذية للشعب البريطاني، مضيفا أن وجود عجز بحوالى 100 ألف سائق شاحنة في بريطانيا يؤثر على تخزين الأغذية.



وأكد أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الجيش البريطاني يساهم في توفير الأغذية بعد أزمة في السلع الغذائية، مشيرا إلى أن المتاجر في بريطانيا فارغة من السلع الغذائية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، : هناك مشكلة بمعنى الكلمة موجودة في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، مستدركا :"نحمد ربنا ونتذكر بلدنا عملت أيه، وإحنا من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تشهد أزمة غذاء".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم يحدث فيها نقص في أي سلعة غذائية خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ما يحدث في العالم يعني أن مصر بلد مستقرة وفيها أمن غذائي واضح للجميع.

أقرا| استغلال الفقراء.. رئيس الوزراء البريطاني في مرمى الانتقادات بسبب لوحات فنية



تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لهجوم واسع، بعد أن كشفت وثائق عن إنفاق ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني، على لوحتين لعرضهما في المقر الرسمي للحكومة "10 داونينج ستريت".

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، أصبح جونسون في مرمى الانتقادات، بعد أن أظهرت الوثائق أن اللوحات قد تم دفع ثمنها من خلال صندوق مجموعة الفنون الحكومية، والذي يتكون بشكل كبير من مساهمات من المانحين - ولكن يتم استكمالها بنقود دافعي الضرائب، في الوقت الذي يتم فيه خفض الفوائد وتجميد رواتب القطاع العام.

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ووفقًا لتقرير "ميرو"، تم إنفاق 70200 جنيه إسترليني في لوحة للفنانة كاثي ويلكس، بينما تم إنفاق 18775 جنيهًا إسترلينيًا على مجموعة من أعمال المصور البريطاني ويلي دوهرتي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة البريطانية، الدعوات لتمديد زيادة 20 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع إلى نظام الائتمان الشامل في صفعة كبرى للأسر المتعثرة.

هجوم واسع

ووصف المعلمون وضباط الشرطة تجميد الأجور بالقطاع العام بأنه "صفعة على الوجه" بعد عملهم الشاق الذي لا يقل طوال الوباء، خاصة أنه يأتي مع إعلان الحكومة عن اعتزامهم زيادة أجور كوادر الخدمات الصحية الوطنية بنسبة 3٪، بموجب توصيات هيئة مستقلة لمراجعة الرواتب.

وأكدت الحكومة أن زيادة رواتب الممرضات والمسعفين والاستشاريين وأطباء الأسنان ستكون بمفعول رجعي يشمل أبريل 2021.

وشن حزب العمال، هجومًا على بوريس جونسون، فقالت النائبة إيما لويل باك إن "أنانية رئيس الوزراء مزعجة".

وأكد النائب عن حزب العمل نيل كويل، أن أنانية جونسون ورغبته في الترف لنفسه مع قطع الدعم والدخل عن الآخرين هي "علامة على المرض في قلب حكومته".

فيما دافع وزير الثقافة السابق إد فايزي، عن جونسون قائلاً: "لقد دعمت مجموعة Govt الفنية الفنانين البريطانيين لمدة 120 عامًا - وهي ثروة ثقافية فريدة لبلدنا"، لافتا: "لم يشارك رئيس الوزراء في عملية الاستحواذ، والتي جاءت من الميزانية الحالية".