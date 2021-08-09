العناني يكشف سبب تأجيل إعلان موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن السبب الذي يمنع الإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال العناني: "نرغب في حضور ملوك ورؤساء العالم والشخصيات العالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير وننتظر لحين السيطرة على وباء كورونا عالميا للإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأضاف الوزير أن السياحة الروسية موجودة في القاهرة منذ 2018 لكن كان هناك حظر على السياحة الروسية في شرم الشيخ والغردقة، وتمت الموافقة على عودة السياحة الروسية في شرم الشيخ والغردقة ووصلت اليوم طائرة محملة بالسائحين الروس إلى شرم الشيخ وطائرتين للغردقة.

وأضاف العناني في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مصر دولة تمتاز بالتنوع السياحي ولدينا الآثار والشواطئ والطقس المثالي ولدينا بنية تحتية أساسية ولدينا أمن واستقرار ولدينا كل المقومات التي تؤهلنا للترويج الملف السياحي بشكل كبير".

وتابع خالد العناني: "موكب المومياوات الملكية تم تنفيذه في ظروف جائحة كورونا وإذاعته في 170 دولة في التلفزيونات الرسمية وكان بمثابة حفلا ترويجيا للسياحة المصرية".

وأكمل العناني: "نعد لحفل خلال الأشهر القليلة المقبلة عن طريق الكباش بالأقصر وسوف نعد كرنفال الأقصر لإظهار جمال المناطق الاثرية بها".

استراتيجية

وتابع خالد العناني: "نعد استراتيجية للسياحة المصرية بكل نقاط القوة الخاصة بها ومتوقع الانتهاء منه خلال 6 أشهر من الآن، وفي يوم 15 أغسطس نستلم الاستراتيجية الترويجية للسياحة المصرية من مكتب متخصص في الترويج السياحي وهو تحالف كندي إنجليزي".

