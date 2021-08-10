ابحث عنها .. أبرز التقنيات وأهم وسائل الأمان في عالم السيارات

يبحث الكثير عن سيارة الأحلام و التي تضم باقة من أحدث التقنيات، ومع كافة التطورات التكنولوجية الخاصة بمجال تصنيع السيارات، يبقى هناك الكثير من التطلعات لدى الجمهور، حول اقتناء سيارة تحمل العديد من المفاهيم القوية و التي تتنوع بين أنظمة مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، أو أنظمة الرفاهية و التحكم، و ربما تكون هذه التقنيات تتعلق بوسائل الأمان و السلامة أيضا، و التي تشكل أهمية كبيرة للغاية في الكثير من المواقف.

و بين باقة التقنيات الحديثة ووسائل الامن و السلامة، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأبرز تلك العناصر.

ابرز التقنيات واهم وسائل الأمان في عالم السيارات

- شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي تتمكن في متابعة الخرائط و برامج الترفيه، مع دعم أنظمة الصوت، إلى جانب مداخل الـ USB و AUX، البلوتوث.

- مقود الحركة المتعدد الاستخدامات و الذي يضم العديد من أوامر التحكم مثل استخدام الهاتف، و التحكم في مستوى الصوت و الكثير من المهام.

- زر إيقاف و تفعيل المحرك بالإضافة إلى بصمة دخول السيارة مع القفل المركزي، و الذي يدعم أيضا هذه التقنية.

- فتحة السقف سواء كانت كهربائية قياسية أو تأتي بإطلالة البانوراما، و التي تزيد من متعة القيادة و الاستمتاع بأجواء مثالية.

- خاصية التحكم الكهربائي في وضعيات الجلوس، بالإضافة إلى تقنية التبريد و التدفئة و التدليك الخاصة بمقاعد السيارة.

- منظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS

- نظام التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD

- برنامج الثبات الالكتروني ESP و برنامج التوزيع الالكتروني

- منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS سواء كانت تتعلق بالمقاعد الامامية، أو الأكثر تطورًا و التي تعتمد على الوسائد الجانبية و الستارية و حماية القدم.

- برامج المساعدة على خوض المنحدرات و المنعطفات، و نظام تجاوز المرتفعات والشواهق.

- برامج متابعة و رصد النقاط العمياء

- خاصية التحذير عند مغادرة المسارات

- برنامج الركن الذاتي و التوقف التلقائي في حالات الخطر

- مستشعرات الركن الامامية و الخلفية و التي تساعد على عملية الاصطفاف

- الكاميرا الخلفية و الامامية و تقنية الـ 360 درجة