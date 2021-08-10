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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ابحث عنها .. أبرز التقنيات وأهم وسائل الأمان في عالم السيارات

ابحث عنها .. ابرز
ابحث عنها .. ابرز التقنيات واهم وسائل الأمان

يبحث الكثير عن سيارة الأحلام و التي تضم باقة من أحدث التقنيات، ومع كافة التطورات التكنولوجية الخاصة بمجال تصنيع السيارات، يبقى هناك الكثير من التطلعات لدى الجمهور، حول اقتناء سيارة تحمل العديد من المفاهيم القوية و التي تتنوع بين أنظمة مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، أو أنظمة الرفاهية و التحكم، و ربما تكون هذه التقنيات تتعلق بوسائل الأمان و السلامة أيضا، و التي تشكل أهمية كبيرة للغاية في الكثير من المواقف.

 

و بين باقة التقنيات الحديثة ووسائل الامن و السلامة، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأبرز تلك العناصر.

 

ابرز التقنيات واهم وسائل الأمان في عالم السيارات

 

 - شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي تتمكن في متابعة الخرائط و برامج الترفيه، مع دعم أنظمة الصوت، إلى جانب مداخل الـ USB و AUX، البلوتوث.

 

 - مقود الحركة المتعدد الاستخدامات و الذي يضم العديد من أوامر التحكم مثل استخدام الهاتف، و التحكم في مستوى الصوت و الكثير من المهام.

 

 - زر إيقاف و تفعيل المحرك بالإضافة إلى بصمة دخول السيارة مع القفل المركزي، و الذي يدعم أيضا هذه التقنية.

 

 - فتحة السقف سواء كانت كهربائية قياسية أو تأتي بإطلالة البانوراما، و التي تزيد من متعة القيادة و الاستمتاع بأجواء مثالية.

 

 - خاصية التحكم الكهربائي في وضعيات الجلوس، بالإضافة إلى تقنية التبريد و التدفئة و التدليك الخاصة بمقاعد السيارة.

 

- منظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS

 

 - نظام التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD

 

- برنامج الثبات الالكتروني ESP و برنامج التوزيع الالكتروني

 

 - منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS سواء كانت تتعلق بالمقاعد الامامية، أو الأكثر تطورًا و التي تعتمد على الوسائد الجانبية و الستارية و حماية القدم.

 

 - برامج المساعدة على خوض المنحدرات و المنعطفات، و نظام  تجاوز المرتفعات والشواهق.

 

 - برامج متابعة و رصد النقاط العمياء 

 

- خاصية التحذير عند مغادرة المسارات 

 

- برنامج الركن الذاتي و التوقف التلقائي في حالات الخطر

 

 - مستشعرات الركن الامامية و الخلفية و التي تساعد على عملية الاصطفاف 

 

 - الكاميرا الخلفية و الامامية و تقنية الـ 360 درجة 

التقنيات السيارات تصنيع السيارات أنظمة الرفاهية ابرز التقنيات وسائل الأمان عالم السيارات

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