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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق أسرة ومدربي كيشو بعد برونزية المصارعة في أولمبياد طوكيو 2020

أسرة اللاعب كيشو
أسرة اللاعب كيشو

قالت والدة اللاعب محمد ابراهيم " كيشو " ، كنت متوقعة وصول كيشو إلى هذه المكانة بسبب حبة الي المصارعة منذ صغرة لافتة أن كيشو يقوم بلعب المصارعة وهو في تانية ابتدائي وكان لديه حلم وهو ان يكون بطل عالم .

 

 

وأضافت والدته خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، أن  خال كيشو لاعب مصارعة وهو من كان يصحبه معه إلى النادي في صغرة ويقوم بتدريبة .

 

وفي ذلك الصدد أوضح عصام خال اللاعب كيشو ، كيشو كان لديه طموح منذ الصغر وتحقق الآن بفضل " الله " وبفضل جهوده مؤكدا ان اللاعب كيشو بذل مجهود كبير جدا حتي يصل الي ما هو فية الان .

 


وفي سياق متصل تابع الكابتن كمال عبدة مدرب " كيشو " في مرحلة الناشئين ، كيشو بطل ولدية طموح كبير منذ الصغر ودائما يقوم بالتعويض حتى إذا كان خسران سواء على مستوى المباريات الدولية والمحلية .

 

وفي سياق آخر استكمل الدكتور محمد ابراهيم مدرب " كيشو " في اولمبياد طوكيو ، أن اللاعب كيشو من اللاعبين المهذبين والفترة الماضية اثناء اقامة الاولمبياد كانت صعبة جدا على الجميع .


ونوه محمد ابراهيم ، "المصريين لا يقبلون الهزيمة ومباريات كيشو كانت صعبة جدا "

 

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أعرب محمد إبراهيم مدرب كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني عن سعادته بالتتويج بالبرونزية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

 

قال إبراهيم : درسنا كافة اللاعبين المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية ودرسنا نقاط القوة والضعف.

 

وأكمل : 16 لاعب كنا علي علم بكل صغيرة وكبيرة قبل مواجهتهم ولم نخش مواجهة أحد ولكن بعض الأخطاء الفنية وقلة الخبرة حالت دون حصولنا على الذهبية .

 

وأوضح : اكتسب كيشو خبرة كبيرة من تواجده في أولمبياد طوكيو وسنعمل لتحقيق ميدالية ذهبية في فرنسا .

 

واختتم محمد إبراهيم مدرب كيشو قائلا : الحمد لله على البرونزية وإن شاء الله نحقق الذهبية في فرنسا .

 

خطف مدرب محمد كيشو المتوج بالميدالية البرونزية فى منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قلوب المصريين بسبب عبارته المؤثرة خلال مباراة “ كيشو ” البطل المصري على الميدالية البرونزية.

 

ولعب مدرب كيشو دورا بارزا فى حصد الميدالية البرونزية من قبل البطل كيشو نتيجة عباراته التشجيعية المؤثرة والتى جاءت على رأسها “ فاضل 40 ثانية على موتك يا كيشو ” فى إشارة إلى أن المباراة قاربت على الانتهاء وتتويج كيشو بميدالية الأولمبية وهو ما أدى إلى تعاطف كبير من قبل المصريين مع كلمات مدرب كيشو.

 

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.
 

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