شديد الحرارة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.. معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 26

طابا 36 25

كاترين 35 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجد يد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28