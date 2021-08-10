سعر الذهب اليوم 10-8-2021

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء المزافق 10-8-2021، بعد انخفاضه أمس بمعدل 9 جنيهات علي الأقل علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 769 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية نحو 879 جنيها .



بينما سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 659 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو513 جنيها .



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6156 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.351 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897.45 ألف جنيه.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.

