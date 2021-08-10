تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

يتوقع الخبراء أن تتراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بمعدل 9 جنيهات على الأقل ، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 769 جنيها مقابل 778 جنيها أمس بفارق 9 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 879 جنيها مقابل 889 جنيها أمس بتراجع 10 جنيهات.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 659 جنيها مقابل 667 جنيها أمس بفارق 8 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين الذهب نحو513 جنيها مقابل 519 جنيها أمس بفارق 6 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6156 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.351 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897.45 ألف جنيه.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.