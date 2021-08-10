سيراميكا كليوباترا يواجه مصر المقاصة اليوم في الدوري الممتاز

يحل فريق سيراميكا كليوباترا، ضيفا ثقيلا، على منافسه، مصر المقاصة، اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب "المقاولون العرب" ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز المصري.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط؛ لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة بالدوري.



قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر المقاصة

حراسة المرمى: حمزة معوض - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - عبد الله محمود - خالد صبحي - رجب بكار - ضياء قنديل - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - محمد إبراهيم - محمد توني - ميدو جابر - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل.

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - شادي حسين.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء مصر المقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة .