أشعة على المخ.. تطورات الحالة الصحية ل مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

حالة من القلق فرضت نفسها على جماهير النادى الأهلى ، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مؤمن زكريا ، والذى تعرض لوعكة صحية، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج اللازم.



وعلم " صدى البلد " أن الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا استقرت بشكل جيد خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تلقى العلاج اللازم بالمستشفي ، وكان مؤمن زكريا تعرض للإغماء فسقط على رأسه وهو ما تسبب فى نقله إلى المستشفي .



وبدأت حالة مؤمن زكريا تستقر بشكل كبير ، ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحصوات الطبية “ أشعة على المخ ” خلال الساعات المقبلة ، من أجل الاطمئنان على حالته أكثر ثم يقوم بمغادرة المستشفي والعودة من جديد إلى منزله .



ويعانى مؤمن زكريا من مرض " ضمور فى العضلات " وهو ما أدى إلى ابتعاده عن ممارسة كرة القدم فى الوقت الحالى، وينتظر الجميع شفاءه وعودته من جديد لفريقه الأهلى من أجل مواصلة تألقه مع عالم الساحرة المستديرة .



وتلقى مؤمن زكريا ، دعما كبيرا من قبل جماهير النادي الأهلى بشكل خاص وجماهير الأندية المصرية بشكل عام، فى ظل حالة الحب الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب ورغبة الجميع فى رؤيته مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر .





وعلى جانب أخر ، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها التاسعة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويختتم أبناء الرداء الأحمر تدريباتهم بإستاد التتش قبل السفر الي الإسكندرية والمبيت هناك بقائمة مكونه من 22 لاعباً.

وتضم قائمة الفريق الأحمر التي سوف يتم الإعلان عنها عقب مران اليوم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعه وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور اجايي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا ومروان محسن.

ولا يزال بدر بانون غائبا عن تشكيلة الأهلي للمباريات بسبب استمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة طبية جديدة اليوم، بعد أن زالت كافة الأعراض من بينها وصول درجة حرارته للمعدل الطبيعي ، كما بدأ وليد سليمان في التدريب الخفيف بالكره وسوف يكون له دور في المباريات المقبلة بسبب الخبرات الكبيرة .