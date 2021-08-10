الأسعار اليوم : تراجع الذهب 19 جنيها للجرام.. استقرار الخضراوات والفاكهة.. وثبات الدولار والعملات

الأسعار اليوم الثلاثاء:

تراجع أسعار الذهب 19 جنيها للجرام بمحلات الصاغة

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

الدولار والعملات تشهد ثبات في البنوك ومحلات الصرافة



بإستثناء أسعار الذهب، فقد شهدت أغلب السلع الهامة بمصر حالة من الإستقرار في أسعارها، سواء الدولار والعملات العربية والأجنبية، أو الخضراوات والفاكهة، وحتى مواد البناء، إلا أن الذهب تراجع بشدة خلال الساعات الأخيرة، وشهد متوسط سعر الذهب إنخفاض بواقع حوالي 19 جنيها لكل جرام، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار السلع الحيوية بمصر.

سعر الدولار

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، في البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.



وبحسب مسح للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والقاهرة، وHSBC، والمصري الخليجي، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

العملات العربية

كما يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.3371 جنيه و 52.3461 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1942 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 44.2618 جنيه و 4.2826 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7241 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701 جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3191 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.

أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-8-2021 ، في مستهل التعاملات على مستوى جميع الاعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرة موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" ، حيث خسر الذهب خسارة تتراوح بين 12 : 19 جنيه من سعر الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 نحو 870 جنيها بخسارة تصل إلى 19 جنيه في الجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 761 جنيها لجرام الذهب الواحد بخسارة تصل إلى 17 جنيه في الجرام، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 652 جنيها بخسارة تصل إلى 15 جنيه في الجرام، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 507 جنيها بخسارة تصل إلى 12 جنيه في الجرام.

أسعار الذهب اليوم

وأوقية الذهب وصلت نحو 27,048 جنيها بخسارة تصل إلى604 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,088 جنيها بخسارة تصل إلى136 جنيه.

أما سعر كيلو الذهب سجل نحو 869,714 جنيه بخسارة تصل إلى 19,429.

اسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الخضراوات والفاكهة

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-8-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم .. وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2.65 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيه، والجزر بدون عروش 5.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 17 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم .. وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2 جنيها للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.75 جنيهات، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيها.

وأسعار الخضراوات اليوم .. سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6.5 جنيهات، والبلدي 5.5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم ب 22 جنيهات، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10جنيهات.

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء ، فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيه للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيه، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيه، والجوافة إلى 10جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 11جنيه للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيه، وتراوحت أسعار المانجو بين 15 و70 جنيه للأنواع المختلفة.

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيه كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيه للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيه للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 2 جنيه للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ15 جنيه.