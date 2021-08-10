في يومين.. مديرية التموين بسوهاج تُحرر 163 محضرًا متنوعًا

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير ١٦٣ محضرًا تموينيًا خلال يومي الثامن والتاسع من أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملات مديرية التموين بمحافظة سوهاج تمر على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، وتم تحرير ١٦٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا على مستوى مراكز الإقليم.

وجاءت بيانات المحاضر المُحررة خلال حملات مديرية التموين بسوهاج يومي الثامن والتاسع من أغسطس الجاري.