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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا معترف بها دوليا| تفاصيل

استيراد وتصدير
استيراد وتصدير

أكد رئيس الهيئة العامة  للرقابة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر انه  لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير  فان الهيئة تقوم حاليا بدراسة المواصفات والشروط اللازمة لإصدار شهادات (مصدر معتمد) لفتح طريق اخضر للحاصلين على تلك الشهادة لتسهيل عمليات التصدير لكافة الأسواق الدولية بناء على كود معترف به دوليا ومتفق على مواصفاته مع كافة الموانئ الدولية ،كشهادة ضمان لجودة نوعية الصادرات التي يقوم بتصديرها، وما سيترب على ذلك من تسهيل إجراءات دخول لتلك الصادرات لكافة الأسواق الدولية .

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الهيئة قال  جابر  خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان " اليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال" اليوم الثلاثاء إنه في إطار توجه الدولة إلى ميكنة كافة المعاملات الحكومة وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع تطورات حركة التجارة الدولية ، مشيرا الى  إن الهيئة تصدر حاليا شهادة المنشأ الكترونيا معترف بها دوليا ويتم اعتمادها بمجرد المراجعة، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني بكافة خدمات الهيئة.

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وأشار إلى أن إصدار شهادات المنشأ من اختصاص كلا من الهيئة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة والتي تعطي إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية، فيما يختص الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار شهادات المنشأ لكافة الأسواق الدولية دون غيرهما من الجهات. 

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انه جاري التنسيق مع المستوردين لاستصدار شهادات إدارة مخاطر لكافة الأصناف، ومنشأها لتفادي تكرار سحب العينات والفحص وتسهيل وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك الشحنات.

وفيما يتعلق بواردات المواد الكيميائية أوضح جابر  خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان " آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال" اليوم الثلاثاء أن هذه النوعية من الشحنات لها ظروف خاصة وذلك لارتباطها بمواصفات فنية وأمنية، وجاري العمل على حل كافة معوقات دخولها بالأسواق.

وبشأن توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشاكل في البطاقة التصديرية أكد جابر أنه تم حل هذه المشكلة بفصل أرقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية والبطاقات التصديرية على المنظومة الالكترونية ، حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بأحد هذه البطاقات على البطاقات الأخرى .

فيما أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات منوط  بها كاسمها تسهيل او تعقيد هذه العملية ،بحيث تكون الهيئة المشرفة والمراقبة ومن يقرر دخول او عدم دخول هذه السلعة أو تلك، لافتا إلى أنه تكون من أهم المهام التي ترتبط بدخول البضائع أو عدم دخولها وأخذ القرار في هذا الشأن

وتابع قائلا: "إنه من هذا المنطلق نرى  ‏أن الموضوع ينقسم إلى قسمين، قسم مستوردات الصناعي المصري وهذه ليس عليها أي  موانع ما عدا مواضيع المختبرات والفحص و التي تكلف بالواقع الكثير وهي أعباء ترفع التكلفة وأيضا التأخير بالفحص والمختبرات وبالتالي تأخير عملية الإنتاج.

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