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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية..100 مليار ريال إجمالي دفعات برنامج حساب المواطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس , أكثر من 100 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال حتى هذه الدفعة.


وثمن مدير البرنامج وليد الأسمري دعم القيادة الحكيمة على ما توليه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن ، حيث شهدت المملكة في ظل قيادتها تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة، منها برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.


من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ أكثر من 989 ريالا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالا على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.


وأشار إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 ملايين ريال، مبيناً أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.


وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.


الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن حصل على عدة شهادات وجوائز عالمية وإقليمية تضمنت حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS - الفئة السابعة - التابع للأمم المتحدة لعام 2021م.

 

 كما حقق البرنامج شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS)، التي تحصل عليها في شهر يونيو من العام الجاري، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م، وكذلك شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018م.

اقتصاد السعودية برنامج حساب المواطن وليد الأسمري سلطان القحطاني حساب المواطن السعودي

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