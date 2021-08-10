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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستجيب لمواطنة لنقل أبنائها من مدرسة خاصة إلى حكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استجاب  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لشكوى مواطنة  تلتمس فيها الحصول على موافقة إدارة إحدى المدارس الخاصة التي يدرس بها أبناؤها لتسليمها ملف أبنائها  لتحويلهم  إلى مدرسة للتعليم العام الحكومي.

جاء ذلك بسبب وجود متأخرات من مصروفات دراسية متراكمة لم تسددها والدة التلاميذ بالصفوف " الثالث والخامس والسادس "  للمدرسة الخاصة، وذلك حتى تتمكن من تحويلهم إلى مدرسة حكومية نظراً للظروف المادية والاجتماعية للأسرة.

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والتقى المحافظ بالمواطنة في اللقاء المفتوح "الذي يعقده 3 أيام في الأسبوع بمكتبه " لبحث شكوى المواطنين في حضور المختصين من القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ، وتم بحث الشكوى في حضور وكيلة الوزارة الأستاذة سهام يوسف ، ومدير إدارة التعليم الخاص الأستاذ فاضل محمد ، والأستاذة مها حميدة مدير عام خدمة المواطنين بالديوان ، والأستاذ أشرف جابر مسؤول المتابعة بإدارة خدمة المواطنين.

وأوضحت وكيلة وزارة  التربية والتعليم  أنه ببحث الموضوع مع إدارة التعليم الخاص ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، فقد تم التواصل مع إدارة المدرسة  لايجاد حل لمشكلة التلاميذ، وتم الاتفاق مع  إدارة المدرسة باعفاء والدة التلميذات " ولى الأمر" من دفع المصروفات المتراكمة ، وتم تحويل التلاميذ لمدارس حكومية وتسليمهم الملفات ، مع الالتزام بتوجيه المحافظ بنقلهم لأقرب مدرسة من محل إقامتهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية ، متوجهة بالشكر لإدارة المدرسة على ذلك التعاون وتفهمها الإنساني لظروف الأسرة.

 

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